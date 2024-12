Beatriz Reis revela bastidores de novo encontro com Deborah Secco após o BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz Reis conta como foi encontrar Deborah Secco nos bastidores do CCXP 2024, em São Paulo, após conhecê-la no BBB 24

A atriz, apresentadora, influenciadora digital e ex-BBB Beatriz Reis (24), a Bia do Brás, se reencontrou com a atriz Deborah Secco (45) neste sábado, 7, em São Paulo. A artista foi entrevistada pela ex-vendedora no estande da TV Globo, durante o CCXP 2024, também conhecida como Comic Con Experience – maior evento de cultura pop do mundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a paulista revela os bastidores deste novo encontro. O primeiro, ela ainda estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, no início deste ano.

Deborah participou do programa Globoplay do Brasil (especial de Bia, que também esteve no Rock in Rio). Neste encontro, a ex-BBB abordou com a atriz temas sobre a sua carreira, projetos atuais e a importância da participação da Globo em eventos como a CCXP. “A Deborah Secco é um ícone de beleza no Brasil, né? Eu sempre a admirei muito como atriz, mas principalmente como mulher. Ela é autêntica, determinada é muito forte. Sempre a vi como uma inspiração”, diz a paulista.

Bia relembrou quando esteve pela primeira vez com a atriz, ainda na casa do BBB 24. Quem se lembra da fatídica tarde do dia 28 de fevereiro, quando os brothers receberam a visita surpresa de Deborah, que disse ter sido esquecida lá dentro pelo "invasor"? Quando entraram no Quarto Fadas, Alane Dias (25) e Bia deram de cara com a famosa e ficaram bem empolgadas. A ex-vendedora do Brás, inclusive, subiu em cima da artista e gritou junto com sua aliada no jogo.

“Eu encontrei com a Deborah pela primeira vez, ainda no BBB. Um dia ela apareceu lá dentro, de surpresa, e eu fiquei enlouquecida. Foi muito bom ver uma personalidade dessas de perto, e naquele momento de confinamento”, conta. “Ela é sempre muito simpática. A gente troca muita figurinha quando se encontra. Eu, como atriz, pretendo fazer grandes papéis importantes como vários que ela já fez”, completa Bia.

