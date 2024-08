Mães dos filhos de Neymar, Carol Dantas e Bruna Biancardi treinam juntas

Na Arábia Saudita, as influenciadoras Carol Dantas e Bruna Biancardi encararam uma rotina fitness intensa e treinaram juntas

Bruna Biancardi e Carol Dantas iniciaram a semana de forma saudável, nesta segunda-feira (12), ao treinarem juntas. A mãe de Davi Lucca e a mãe de Mavie, os filhos de Neymar Jr, mostraram que além do bom relacionamento com os enteados, também participam da vida uma da outra forma amigável.

Bruna e Mavie vivem com Neymar na Arábia Saudita, onde o jogador é titular do time Al-Hilal, enquanto Carol e Davi vivem em Barcelona, na Espanha, mas estão passando alguns dias com a família do pai, onde o meninos curtiu o dia dos pais juntinho dele e da irmã.

Em um vídeo compartilhado nos stories de Biancardi, a dupla aparece suando a camisa em uma academia luxuosa do país, enquanto são instruídas por uma personal trainer. Pouco após o compartilhamento do vídeo, internautas avaliaram a boa relação das influencers:

"Elas são mulheres sábias. Acho legal que sejam maduras e queria muito ser assim, mas ainda estou verde", disse uma usuária do Instagram. "Já dá para elas criarem um grupo de mães dos filhos de Neymar", alfinetou o outra.

Recentemente, Neymar celebrou a chegada de Helena, fruto de um breve relacionamento que o jogador teve com Amanda Kimberlly, quando ainda estava junto de Bruna. Além disso, o atleta está envolvido em um processo de comprovação de paternidade, que segue em segredo de justiça, de uma menina húngara, filha da modelo Gábriella Gáspár, com quem o artista teria se envolvido em 2013.

Neymar encanta seguidores com cliques dos filhos

No último domingo (12), o jogador celebrou o dia dos pais ao lado de Mavie e Davi Lucca. Na ocasião o craque compartilhou alguns cliques divertidos do que fez com as crianças em um fliperama da Arábia Saudita, em que o trio aparece combinando nos looks de mesma estampa.

"Fathers' Day (Dia dos Pais)", escreveu o atleta, acrescentando emojis de coração no fim do texto