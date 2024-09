Ana Paula Siebert mostra a filha encontrando a sobrinha na escola: 'Fofura'

Ao levar a filha para mais um dia de aula, Ana Paula Siebert mostra encontro de sua herdeira com a sobrinha, uma das filhas de Fabiana Justus; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou mais um dia da filha, Vicky Justus, de 4 anos, na escola. Nesta quinta-feira, 26, a famosa registrou o encontro da herdeira com sua sobrinha, uma das herdeiras de Fabiana Justus.

Estudando no mesmo colégio que as gêmeas da irmã e de Rafaella Justus, a caçulinha do empresário encantou ao aparecer ao lado da sobrinha. Esbanjando fofura, a dupla posou para o clique sorrindo e pronta para mais um dia de aula na instituição americana.

"Não aguento tanta fofura", disse Ana Paula Siebert ao exibir Vicky Justus com sua sobrinha. A influenciadora até riu ao falar que a filha já é tia com apenas 4 anos.

Com frequência, a loira tem compartilhado a rotina escolar da menina e já mostrou momentos emocionantes da trajetória. Recentemente, a esposa de Roberto Justus surpreendeu ao contar onde comprou a mochila de Vicky.

Ana Paula Siebert explica olhar inseguro da filha em ocasião especial

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, falou a participação de sua filha, Vicky Justus, de 4 anos, em um desfile de roupas infantis. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a carinha que a herdeira fez no momento importante.

Cheia de estilo e fofura, a menina apareceu desfilando com um pouco de vergonha e a loira explicou o que aconteceu. Ana Paula Siebert contou que Vicky estava um pouco insegura e que ficou emocionada ao ver o momento da herdeira sozinha na passarela. Saiba mais aqui.

