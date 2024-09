Fabiana Justus fala sobre sua relação com Ana Paula Siebert: 'Muito'

Ao ser questionada sobre sua relação com Ana Paula Siebert, esposa atual de Roberto Justus, Fabiana Justus fala se elas realmente se dão bem

A filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, falou sobre sua relação com a esposa atual do pai, a influenciadora Ana Paula Siebert. Em sua rede social, a mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, foi questionada sobre a loira e resolveu comentar se realmente se entendem.

Ao perguntarem se elas se dão bem, a empresária do ramo da moda compartilhou uma foto de seu último aniversário abraçando a mãe de Vicky Justus, a sua irmã caçula. Sorrindo, as duas apareceram curtindo o momento e mostraram que têm uma ótima convivência.

"Muito bem, né, Ana Paula?", respondeu a herdeira do empresário ao compartilhar o clique que tiraram nos últimos dias em seu aniversário com a família. Inclusive, na ocasião, a esposa de Roberto Justus tirou uma foto com a ex-mulher dele, a mãe de Fabiana Justus.

Na última semana, a influenciadora recebeu seus familiares e amigos mais próximas para um jantar em comemoração aos seus 38 anos. Voltando aos poucos ao contato com mais pessoas após transplante de medula e tratamento contra a leucemia, a famosa encantou com cliques do momento e divertiu ao exibir o que Rafaella Justus aprontou em sua sala.

