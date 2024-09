A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, contou que já está pensando na independência finaceira da filha, Vicky Justus, de 4 anos

Neste domingo, 8, a esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, contou que já está pensando na independência finaceira da filha, Vicky Justus, de 4 anos. En conversa com seus seguidores no Instagram, a modelo contou que a pequena tem conta bancária e investimentos financeiros administrados pelos pais.

"Adoro a ideia de mesada para crianças, mas ela é muito pequena ainda. Tem, sim, a conta dela. Lá ficam os investimentos dela, administrados por mim e pelo pai. Quando ela faz uma campanha comigo, por exemplo, mando o cachê dela pra lá! Quando ela crescer poderá usar para algo que sonha muito! E assim que for a hora certa ensinarei sobre vida financeira. Acho importantíssimo!", disse.

Ana Paula Siebert diz que filha tem dinheiro guardado (Reprodução/Instagram)

Roberto Justus e a esposa deixam recado no armário da filha na escola

O empresário Roberto Justus e a sua esposa, a influenciadora Ana Paula Siebert, fizeram uma surpresa carinhosa para a filha, Vicky Justus, de 4 anos. Nesta quinta-feira, 05, o casal fez um cartão especial para a pequena encontrar em seu armário da escola.

Estudando no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e das sobrinhas, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus, a caçulinha do famoso encontrou a cartinha cheia de amor ao abrir seu armário em mais um dia de aula.

"E eu e o Roberto desenhamos um cartão pra ela encontrar no armário amanhã cedo!", compartilhou a influenciadora os papeis ao visitar a escola da filha. Depois, ela mostrou que há uma foto deles com Rafa Justus na porta do móvel.

Em outro momento, Ana Paula Siebert levou Vicky Justus para conhecer alguns bichinhos e a pequena surpreendeu com sua coragem ao pegar as mãos sapo e lagarto. Nos últimos dias, a loira se emocionou ao deixar a herdeira na escola.