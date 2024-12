Ana Paula Siebert deixa a filha mudar o visual e exibe resultado: 'Gostaram?'

Após pedidos de Vicky Justus, Ana Paula Siebert deixa a menina mudar o visual e revela o novo corte de cabelo dela; confira como ficou

A filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, a pequena Vicky Justus, de 4 anos, resolveu mudar o visual. Neste domingo, 29, a mãe exibiu o resultado da transformação da herdeira e contou o que aconteceu.

Após ver as sobrinhas, Chiara e Sienna, as filhas gêmeas de Fabiana Justus, cortarem franjinha, a mini titia ficou com vontade e pediu para a mãe para também fazer o corte em seus fios loiros. A influenciadora digital então deixou a garota fazer a mudança e encantou ao exibir o resultado em sua rede social.

"A tão sonhada franjinha veio. Ela me pedia todos os dias desde que as sobrinhas cortaram! Fofa! Gostaram pessoal?", postou a esposa do empresário. Nos comentários, Fabiana Justus reagiu ao ver a irmã. "Linda! Kiki e Nena amaram também", escreveu sobre as sobrinhas terem amado o novo corte da tia.

O corte de cabelo da filha caçula de Roberto Justus foi feito em Miami, nos EUA. Eles chegaram ao local, onde têm um apartamento, após uma viagem especial de Natal para a Suíça e até a Finlândia, onde conheceram a terra do Papai Noel.

