Leandro Hassum posta novo clique da neta e se derrete: 'Linda flor'

O humorista Leandro Hassum se derreteu ao compartilhar um clique inédito de sua neta, Aurora, filha de Pietra Hassum e Caio Hara

Leandro Hassum explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar um clique inédito de sua neta, Aurora, de cinco meses.

No clique postado pelo humorista, a filha de Pietra Hassum e Caio Hara aparece usando um look todo florido, e o vovô coruja se derreteu. "Por aqui a primavera chegou. Mas essa flor não depende de estação do ano para crescer e ser a mais linda flor do jardim do meu coração. Te amo minha neta Aurora", declarou o famoso.

O clique recebeu vários comentários fofos. "Lindinha", disse uma seguidora. "Que amor a sua Aurora", escreveu outra. "Como cresceu! Linda demais", falou uma fã. "Muito linda, parabéns! Parece com a vovó Karina Hassum", afirmou outra.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Hassum falou sobre como sua vida se transformou após o nascimento da neta, Aurora. "Eu sou avô, eu sou comediante nas horas vagas. Hoje, a minha profissão é ser avô. Melhor coisa do mundo que aconteceu na minha vida foi o nascimento da minha neta. Eu sou um avô mega babão, apaixonado por esse papel de avô que eu estou vivendo. Eu acho que é o maior presente que eu pude ganhar na minha vida foi a chegada da Aurora (...)", disse ele em um trecho.

Leandro Hassum surge sem camisa após perder 17kg

O ator Leandro Hassum, de 51 anos, veio, por meio de uma foto publicada em seu perfil no Instagram, celebrar o seu emagrecimento na luta contra a obesidade. Na ocasião, o artista compartilhou um registro em que aparece sem camisa exibindo seus músculos ao posar para uma selfie em frente ao espelho. "Meta alcançada. OK!!! Bora seguir lutando essa luta que é só nossa #obesidadetemtratamento busque ajuda e SE AJUDE", escreveu na legenda da publicação. Veja a foto!

