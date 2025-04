Após perder 50kg, Gominho impressiona ao posar sem camisa em nova foto

O apresentador do TVZ, Gominho, de 36 anos, mostra o novo físico após passar por reeducação alimentar e revela nova meta de emagrecimento

Nesta segunda-feira, 1, o apresentador do programa TVZ, do Multishow, Gominho, de 36 anos, decidiu publicar uma foto sem camisa em seu perfil no Instagram e impressionou os seguidores ao exibir o novo físico após perder 50kg . Na publicação, o influencer mostra como tem sido a sua rotina com treinos, alimentação saudável e trabalho.

"Recorte de dias vividos!", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os seguidores do ex-Fazenda reagiram: "Que bom te ver assim. Em movimento e cheio de saúde e disposição", disse um. "Gato, bonito e iluminado", declarou a cantora Paula Lima. "Amando o seu novo estilo de vida", comentou outra.

Emagrecimento

Gominho decidiu mudar o estilo de vida após começar a sentir dores no corpo e dificuldade para fazer atividades rotineiras, como subir escadas. Ele, que já chegou a pesar 145 kg, hoje está com 97 kg. A meta agora é chegar nos 90 kg.

"O processo de emagrecimento não foi apenas sobre perder peso, mas também sobre mudar a forma como eu vivia. Ao longo desse processo, meu objetivo era melhorar minha saúde e me sentir melhor no meu próprio corpo", disse em entrevista à Quem.

"A musculação tem sido fundamental para fortalecer meu corpo. Além disso, sigo uma alimentação equilibrada, com alimentos naturais, mas sem perder a leveza. A vida precisa de equilíbrio, e isso também se reflete no meu dia a dia.", completou.

