Diogo Almeida revela que passou perrengue após sair do BBB 25: 'Não consegui'

Após ser eliminado do BBB 25, o ator Diogo Almeida revelou que enfrentou dificuldades em uma tarefa simples do dia a dia

O ator Diogo Almeida foi eliminado do BBB 25, da Globo, após mais de 40 dias confinado e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta quinta-feira, 5, o artista contou sobre a adaptação e revelou ter enfrentado dificuldades em uma tarefa simples do dia a dia.

Ele confessou que passou por um perrengue ao ir ao supermercado. "Encontrei meu pai em casa e desci para comprar um vinho e outras coisas. Botei as coisas no carrinho, peguei o celular para fazer um pix, porque estava sem cartão. Que pix? Não consegui fazer já com as bolsas na mão. Falei que estava sem sinal", recordou.

E explicou como resolveu a situação. "Deixei as compras lá e pedi para meu pai resolver. Sabe o que foi? Tentei entrar na minha conta, mas perdi o acesso. E como entrava na outra conta? Não lembrava a senha!"

Vale lembrar que Diogo deixou a casa após receber 43,93% dos votos do público. Ele disputou a permanência na casa com Vitória Strada e sua mãe, Vilma. Em recente entrevista à Caras Brasil, ele refletiu sobre sua trajetória no programa.

Diogo Almeida revela detalhes de convite para entrar no BBB 25

Em participação na Rádio Globo, Diogo abriu o coração sobre sua participação no reality show e revelou detalhes de como recebeu o convite para entrar no programa como Camarote. De acordo com o ator, não foi muito difícil decidir quem o acompanharia como dupla no jogo.

"[Depois de receber o convite] Eu esperei uma semana e meia, pedi para pensar. Então, depois de uma semana e meia, liguei para os meus pais por vídeo chamada e falei que eu tinha sido convidado e resolvi aceitar. Contei que aceitei e que tinha uma novidade, que era poder levar alguém", relatou ele.

"Perguntei a opinião deles, se eles topariam ir. Mas eu sabia que minha mãe, desde o início [do BBB], queria entrar. Aí eu perguntei: ‘quem de vocês gostaria?’. E minha mãe respondeu: ‘Acho que tem que ser eu'", recordou Diogo Almeida, caindo na risada.

