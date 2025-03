Ilha de CARAS volta a Angra dos Reis com propósito, negócios e experiências

Saiba os detalhes sobre o retorno da Ilha de CARAS a Angra dos Reis com experiências que unem conteúdo, sustentabilidade e conexões estratégicas

A Ilha de CARAS está de volta a Angra dos Reis em 2025. A nova temporada começa no próximo final de semana com experiências que unem conteúdo, sustentabilidade e conexões estratégicas. O local conta com 14 bangalôs exclusivos e programação voltada a experiências autênticas e negócios.

Neste ano, o projeto visa construir diálogos relevantes e participar de iniciativas que refletem as transformações do nosso tempo. Tanto que a edição foi inspirada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e conta com 3 dias totalmente dedicados à sustentabilidade.

A programação terá palestras, workshops e experiências imersivas desenvolvidas em parceria com Greenpeace, SOS Mata Atlântica e Projeto Tamar. No período de 28 a 30 de março, os convidados da Ilha de CARAS vão participar de dinâmicas com temas que abordam a preservação da biodiversidade, mudanças climáticas e responsabilidade ambiental.

“Estamos abrindo um novo capítulo na história da Ilha de CARAS. Um projeto que resgata a força da marca, mas alinhado aos temas que importam hoje. Sustentabilidade, negócios e cultura se encontram em um espaço que gera conexões genuínas e constrói valor para todos que participam”, disse Luiz Maluf, CEO do Grupo Perfil.

A nova Ilha de CARAS aposta em um formato de cobertura espontâneo, sem roteiro fixo e com a intenção de registrar a naturalidade das experiências dos convidados.

A temporada começará em 28 de março e receberá líderes, executivos e influenciadores. Entre os patrocinadores e parceiros já confirmados estão GAV Resorts, Azul Linhas Aéreas, Angra Aeroporto, Naim Yachts, La Bordonnais, FAESP, Jardins de Monet, Casa Flora, KIA Motors.

Ilha de CARAS - Foto: Divulgação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Ilha de CARAS deve ser cenário da novela Vale Tudo. Saiba mais