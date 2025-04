Ilha de CARAS 2025: Greenpeace promove conversa sobre defesa do meio ambiente

Instituição participou do Desafio 3.0 do evento, reforçando a emergência da pauta ambiental para influenciadores e criadores de conteúdo

Ativismo, transformação e esperança. São com essas três palavras que Lu Sudré define o Greenpeace. Coordenadora de comunicação institucional, ela esteve na Ilha de CARAS 2025 que, nesta edição, reforçou a sustentabilidade. A instituição participou do Desafio 3.0, inspirado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e teve a chance de conversar com influenciadores e criadores de conteúdo sobre a emergência da pauta ambiental.

"Nós falamos de uma pauta muito urgente e desafiadora, que é a defesa do meio ambiente. Tentamos chamar a atenção das pessoas porque entendemos que as ações individuais são importantes, mas a transformação acontece de forma coletiva. O Greenpeace vem com essa proposta de conscientizar, pressionar os tomadores de opinião, pessoas que precisam agir, mas sem deixar de lado o pensamento, incluindo as pessoas e o papel delas nessa luta", afirma em entrevista à CARAS.

O Greenpeace atua em 56 países e leva em questão a urgência ambiental de cada um deles. No Brasil, o garimpo ilegal e o desmatamento na Amazônia está entre as principais pautas da entidade. "Temos um trabalho de conscientização, comunicação, pesquisa, monitoramento e denúncia a órgãos públicos e imprensa. Também falamos sobre a parte socioambiental, justiça climática, desigualdade da crise climática, soluções da floresta e oceanos, além de atuarmos junto aos povos indígenas na luta por seus direitos", completa.

O Greenpeace é uma organização independente política e financeiramente, sendo sustentado por doações de pessoas físicas. Além disso, a entidade conta com a ajuda de 21 grupos de voluntários espalhados pelo país e possui dois escritórios - um em São Paulo e outro no Amazonas - onde trabalham 200 pessoas, entre especialistas, jornalistas, analistas de mobilização e equipes de diálogos diretos.

“Temos um grande grupo de apoiadores e precisamos cada vez mais de pessoas que vejam nosso trabalho e façam sua contribuição financeira para que a gente possa fazer voos de monitoramento, visitar comunidades indígenas etc. Temos também nossos seguidores nas redes sociais, que somam as vozes deles às nossas. Sempre pedimos para as pessoas compartilhem informações para que as mensagens cheguem a mais pessoas para ampliar essa conscientização”, explica Lu.

Segundo Lu, o Greenpeace participar da Ilha de CARAS 2025 é uma oportunidade de construir diálogos e levar informações para os convidados, que possuem milhares de seguidores nas redes sociais. “Estamos falando de uma série de perfis que alcançam muito mais pessoas de perfis variados, que realmente param para escutar. Por que não falar sobre o meio ambiente para elas? A pauta ambiental, muitas vezes, é complexa, e diante de outras urgências (desigualdade social, saúde, desemprego), as pessoas não têm tempo para pensar e ir atrás de informação”, diz.

Monise Cardoso, coordenadora de redes sociais do Greenpeace, destaca que “não falar sobre o meio ambiente não é mais uma opção”.

“Trazer os influenciadores para essa missão de conscientizar as pessoas e amplificar essa pauta é um dos pilares de comunicação do Greenpeace. Estar nesse espaço incrível da Ilha de CARAS é extremamente valioso”, afirma.