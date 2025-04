Ilha de CARAS 2025 recebe tratamento high-tech que cuida da pele profundamente

Tecnologia ADVATx promove efeito blur natural, glow e controla a oleosidade, permitindo liberação imediata logo após a sessão

Melasma, rosácea, acne inflamada, marcas de espinha, linhas finas e ruguinhas são queixas comuns entre homens e mulheres. E para lidar com esses problemas, muitas vezes são necessários diversos tratamentos, sejam tópicos ou em consultório. Mas o ADVATx promete transformar o cuidado com a pele. A Entera Med levou a tecnologia para a Ilha de CARAS 2025, em Angra dos Reis (RJ), permitindo que as celebridades convidadas pudessem utilizar o laser amarelo para tratar desde inflamações até estimular a produção de colágeno, combinando benefícios estéticos e terapêuticos.

"O ADVATx é ideal para quem trabalha com imagem e para quem busca autoestima através da saúde da pele. Com ele, tratamos inflamações complexas como psoríase, dermatites, melasma e rosácea, devolvendo à pele seu equilíbrio e sua luminosidade natural. Estamos vivendo um movimento mundial de 'quiet beauty', que valoriza a beleza silenciosa, saudável e autêntica — e o ADVA entrega exatamente isso: um rejuvenescimento real, de dentro para fora, e o melhor, sem dor e sem tempo de afastamento das atividades”, explica o dermatologista Fernando Macedo.

O médico afirma que o diferencial do ADVATx é o seu efeito anti-inflamatório, que ajuda a controlar esses quadros enquanto melhora a textura e promove o rejuvenescimento da pele. Além disso, o procedimento é confortável, sem dor, e sem tempo de recuperação, permitindo voltar à rotina logo após a sessão. Por ser um laser mais gentil com a pele, é possível se expor ao sol de forma segura logo após a sessão com proteção solar adequada.

Por este motivo, as celebridades da Ilha de CARAS 2025 que utilizaram o ADVATx puderam aproveitar o dia de sol logo após a sessão com o laser. “Participar da ação na Ilha de Caras é uma forma de levar essa nova visão de beleza para mais pessoas, mostrando como a tecnologia pode transformar não só a aparência, mas também o bem-estar e a autoconfiança", destaca Fernando.

Rejuvenescimento global

Com o seu laser amarelo, o ADVATx utiliza a tecnologia Soft Pulsing, que dispensa anestesia e sprays de resfriamento. Essa abordagem exclusiva permite que os feixes sejam disparados em intervalos constantes, permitindo que a pele resfrie naturalmente. Essa inovação elimina lesões vasculares, reduz marcas de acne e pigmentações excessivas, além de promover um rejuvenescimento global da pele sem causar inchaço ou vermelhidão.

“O ADVATx combina dois comprimentos de onda, o que permite tratar diferentes queixas e diferentes camadas da pele. Com uma, atingimos as camadas mais superficiais, onde vamos tratar questões como manchas, acne inflamatória, rosácea e melasma. Nas camadas mais profundas, conseguimos regenerar os tecidos para tratar alterações de textura desde cicatrizes até rugas e linhas finas”, diz o médico.

Segundo ele, nas camadas mais profundas, a tecnologia estimula a produção de colágeno e elastina, responsável pela elasticidade da pele. “Logo após a sessão, pacientes percebem um brilho na pele e um efeito que chamamos de blur (desfocado), como se estivéssemos aplicando um filtro de luminosidade, mas na verdade é um processo de uniformização da textura e tom”, afirma.

A ação combinada de ADVATx foca na qualidade da pele, termo que vem crescendo em popularidade nos últimos anos. “O diferencial do ADVATx é sua ação combinada e como ele melhora a qualidade da pele de forma global. É um tratamento versátil, que reduz inflamações, trata desde poros até questões maiores, e tudo isso sem atrapalhar a rotina”, finaliza o dermatologista.