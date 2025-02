Gracyanne Barbosa vai perder músculos no BBB? Personal explica riscos

Acostumada a pegar pesado na academia, Gracyanne Barbosa pode perder volume dos músculos e personal trainer explica motivo

Dona de um corpo definido e muito musculoso, Gracyanne Barbosa sempre impressionou na rede social com seus vídeos de treino na academia . Treinando musculação, com alto volume de peso fora da casa do BBB 25, a influenciadora digital pode estar perdendo massa magra dentro do confinamento.

Isso porque, além de não estar conseguindo cumprir sua dieta com 40 ovos, a ex-esposa do cantor Belo não tem à sua disposição os mesmos pesos e aparelhos que encontra fora do reality show. Em entrevista para a CARAS Digital, o personal trainer Bruno Calado explica como essa mudança na rotina pode afetar o shape trincado da musa fitness, que, além de musculação, fazia pole dance, hipropressivo e alongamento em seu dia a dia.

Gracyanne Barbosa pode perder seu shape? Veja a seguir:

CARAS: Gracyanne Barbosa treina há mais de 14 anos, três meses de confinamento no BBB podem fazê-la perder o shape volumoso?

Bruno Calado: “ Não vai perder o 'shape', porém em um confinamento com restrições alimentares, treinos menos intensos e sem suas suplementações se torna difícil manter a mesma qualidade que ela tinha antes da entrada no BBB ".

CARAS: Na casa do BBB, a academia é mais simples, mesmo assim, é possível que Gracyanne mantenha os níveis de treino?

Bruno Calado:"A academia de forma limitada impede um pouco as variações em seu treinamento. Porém, por sua experiência de treino consegue gerar intensificações no treino próximas que faria em uma academia convencional".

CARAS: Para ter um corpo musculoso como o da influenciadora que tipo de treino é o indicado?

Bruno Calado: "O treino da Gracyane no dia a dia é de extrema intensidade e dedicação na musculação. O treino dela é baseado em musculação intensa e diária focada em hipertrofia (ganho de massa muscular) aliado a atividades aeróbias. Mas ressaltando que sua dedicação é disciplina na dieta é fundamental para conquistar esse “corpo musculoso ”.

CARAS: Na casa, Gracyanne Barbosa comentou sobre o vacuum, como a prática influência na definição e boa aparência do abdômen?

CARAS: A técnica vacuum tem como objetivo a contração e fortalecimento do transverso abdominal que proporciona vários benefícios tais como: diminuir a circunferência da cintura; melhorar estabilidade do tronco; recuperação de diástase; melhora da função respiratória . Lembrando, procure um profissional para aprender a técnica e executar de forma efetiva".

CARAS: Como que os exercícios de cardio ajudam a famosa a manter a definição?

Bruno Calado:"Ele são importantes pelo gasto calórico que proporciona, além de acelerar o metabolismo para queima de gordura e gerando uma melhora no condicionamento físico".

CARAS: Após sair da casa, Gracyanne enfrentará dificuldade na recuperação da massa magra?

Bruno Calado:"Acredito que não enfrentará dificuldades, pois voltará a sua rotina de treinos intensos, além do retorno de dieta e suplementação que vão acelerar o processo para recuperação do seu shape".

Gracyanne revela que quase apertou o botão da desistência

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que quase apertou o botão de desistência do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Delma, ela disse que a restrição de alimentos já mexeu com sua cabeça no confinamento e ela ficou agoniada ao ver os participantes dividindo cada item do mercado na Xepa.

"No primeiro dia que a gente começou com a divisão de comida e ficou aquela briga. Eu não aguentei… Chorei, chorei, chorei, sozinha no banheiro. E eu quase fui tocar. E não era pela falta de comida, era a sensação”, disse ela.