Viviane Araújo exibe situação do corpo ao voltar ao treino após cirurgia

Após um mês de cirurgia no umbigo, Viviane Araújo exibe situação de suas curvas ao fazer fotos de look fitness na academia; veja

A musa fitness Viviane Araújo mostrou que está de volta aos treinos após mais de um mês de ter passado por uma cirurgia. Nesta quarta-feira, 14, a atriz compartilhou fotos que fez ao ir à academia que frequenta no Rio de Janeiro e não passou despercebida.

Usando um macacão rosa, a musa de Carnaval ostentou seu físico bem torneado, mesmo após nas últimas semanas ficar mais parada para se recuperar. Mãe de Joaquim, de mais de um ano, a artista impactou novamente com seu corpo mega desenhado.

"Voltando pro foco depois da minha cirurgia de hernia umbilical, porém, seguindo todas as receitas médicas", contou ela sobre retomar as atividades com força após ter passado pela cirurgia de hérnia umbilical.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com os músculos da famosa. "Cada vez mais maravilhosa", elogiaram. "Minha inspiração", falaram outros sobre ela ser um exemplo de boa forma.

No início de julho, Viviane Araújo revelou a cirurgia e contou o motivo de ter passado por ela. "Operei novamente a minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdomên e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo. Mas eu estou bem, tranquila, não estou sentindo dor. Operei ontem e já voltei para casa. Agora é só ficar deitadinha e daqui a pouco voltar para vida normal", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.