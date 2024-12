Thyane Dantas impressiona ao mostrar físico torneado em treino; veja

Esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, impressiona ao surgir treinando; influenciadora exibiu físico sarado em vídeo malhando

A esposa de Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas, chamou a atenção nesta segunda-feira, 16, ao postar um vídeo se exercitando. Aproveitando o espaço do haras do marido, ela surgiu realizando alguns movimentos.

Seguindo seu estilo mais clássico, Thyane apareceu usando um look fitness todo preto e deu um toque especial ao colocar uma faixa na cabeça. Ao fazer os movimentos com as pernas e braços, a mulher do artista impressionou com seu físico torneado.

"Ar livre", escreveu ela sobre ter feito a malhação do dia em meio à natureza. Nos comentários, os internautas admiraram o físico da mãe de Ysis e Dom. "Maravilhosa", elogiaram. "Até malhando é fina", falaram sobre a elegância dela.

Ainda nas últimas semanas, Thyane Dantas celebrou o aniversário do enteado, Yhudy Lima, filho do marido com a ex, Mileide Mihaile. Na ocasião, ela postou uma foto da família comemorando os 14 anos do jovem e fez uma declaração para ele.

Filha de Wesley Safadão impressiona ao traduzir a mãe em inglês

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis Dantas, de 10 anos, impressionou ao fazer uma aparição na rede social da mãe. Nos últimos meses, a herdeira mais velha da esposa do cantor gravou um vídeo ao lado da influenciadora e chamou a atenção com sua inteligência.

Mais uma vez, a garota surpreendeu com sua habilidade em falar em inglês perfeitamente. Após fazer uma apresentação na escola na língua,Ysis apareceu traduzindo a fala de Thyane. Enquanto a mãe falava o versículo da Bíblia em português, a menina foi passando para a língua estrangeira. Veja o vídeo aqui.