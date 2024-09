A apresentadora Patrícia Poeta surgiu se exercitando com a irmã caçula, a jornalista Paloma Poeta, na orla do Rio de Janeiro

Patrícia Poeta chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 15, ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua irmã, a jornalista e a apresentadora da Record Rio Paloma Poeta.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a apresentadora do programa 'Encontro', da TV Globo, aparece caminhando com a irmã em uma praia do Rio de Janeiro. Para cuidar da saúde, as duas aparecem de top e óculos escuros. "Domingão em família", escreveu Patrícia na legenda da publicação.

Paloma também postou a foto com a irmã em seu Instagram. "Pra começar bem o domingo, 8km nesse visual e matando a saudade. Agora… bora pro almoço!!", escreveu a apresentadora no post.

Os internautas rasgaram elogios para as irmãs. "Que lindas", disse uma seguidora. "As irmãs gatas", escreveu outra. "Que povo bonito", falou uma fã. "Craques da comunicação. Duas musas da TV brasileira", afirmou mais um.

Recentemente, Patrícia postou uma foto com Paloma e se declarou. "Como amo essa irmã caçula! Muito orgulho de você, @palomapoeta… a cada dia, mais e mais. Tava com saudades! Muitas!", declarou ela ao surgir abraçada com a irmã.

Confira:

Patrícia Poeta choca ao mostrar treino pesado na academia

Na última terça-feira, 10, Patrícia Poeta impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar novos registros de seu treino na academia. Algumas horas após comandar o programa 'Encontro', da TV Globo, a apresentadora foi cuidar da sua saúde.

Em seu perfil oficial no Instigaram, ela postou fotos e vídeos realizando alguns exercícios e chamou a atenção ao exibir seu corpão sarado. Para o treino, Patrícia surgiu usando um top e calça legging. O look fitness deixou em evidência seu abdômen sarado. "Turno 2 do dia… hora de cuidar da saúde!", escreveu a jornalista na legenda da publicação. Veja a publicação!