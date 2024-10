Marcio Garcia impressiona ao mostrar treino na academia com o filho

O apresentador Marcio Garcia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu treino na academia com o filho, Felipe

Marcio Garcia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar alguns registros com o filho, Felipe Garcia, fruto de seu relacionamento com Andrea Santa Rosa.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador aparece treinando na academia ao lado do herdeiro. Marcio e Felipe ostentaram o corpo sarado ao surgirem sem camisa. O artista ainda postou um vídeo em que o filho aparece realizando um exercício.

Ao dividir as imagens, o apresentador falou sobre passar um tempo com o rapaz. "Sabe aquele tempo de qualidade do qual comentei, que considero muito importante encontrar pra cada filho? Pois é, este foi o meu, desta semana, com o meu número 3, @pipo.garcia_! Apesar da pequena interferência dos peludos, conseguimos conversar e colocar o Nosso papo, com N maiúsculo, em dia!", disse ele.

Em seguida, Marcio rasgou elogios para Felipe. "Fico muito feliz e orgulho em ver o homem que você está se tornando, filho! Parabéns e obrigado por retribuir o nosso esforço na sua educação! Você é nota 10! Te amo! Que Deus abençoe o nosso final de semana e as nossas famílias!!", completou o famoso, que também é pai de Pedro, Nina e João.

Confira:

Mansão de Marcio Garcia é a mais cara do país e está à venda por milhões

O apresentador Marcio Garcia anunciou a venda de sua luxuosa mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel está disponível por nada menos do que US$ 50 milhões, ou aproximadamente R$ 275 milhões.

De acordo com informações do jornal O Globo, com esse valor, a mansão de Márcio já supera em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade que antes era considerada a mais cara do Brasil: a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, uma área nobre do Leblon.

Presidente da Piquet Realty, Cristiano Piquet é quem está responsável pelo negócio e compartilhou detalhes do imóvel no Instagram. "A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção. Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. Acasa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe", detalhou Cristiano. Saiba mais!