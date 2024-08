Juju Salimeni rebate sobre mudança drástica de sua aparência: '16 anos'

Ao ser questionada sobre não ser a mesma pessoa, Juju Salimeni rebate internauta e esclarece mudanças em sua aparência; veja o antes e depois

A empresária e influenciadora Juju Salimeni foi questionada sobre a mudança de sua aparência ao longo dos últimos anos. A famosa, que começou no meio artístico como panicat no extinto Pânico da TV, explicou o motivo de acharem que ela mudou tanto.

Afinal, no início da carreira, ela usava cabelos loiros e corte com franja. Agora com o visual morena, mais natural, a musa fitness além de ter transformado as madeixas ainda tem um corpo mais forte, já que se passaram cerca de 16 anos. Ou seja, do passado até agora, ela conseguiu construir mais massa magra com seus treinos.

"Por que você não parece nada com a Juju?", questionou um internauta. A influenciadora então respondeu: "Ué... pensei que eu era a Juju. Mas acho que entendi a pergunta: Por que eu não pareço mais a Juju que surgiu na TV em 2008. Bom eu acho que para começar, hoje eu tenho 16 anos a mais".

Em seguida, ela explicou mais profundamente suas mudanças: "Também o cabelo era muito diferente, era loiro com franja, a maquiagem era pesadíssima, as roupas tinham outro estilo. Enfim, épocas bem diferentes, né? E para finalizar, hoje eu sou uma mulher e naquela época eu era só uma menina. Tudo muda. São fases e fui feliz em todas elas".

Ainda recentemente, Juju Salimeni chocou ao exibir seu antes e depois após perder cerca de 10 kg. A famosa então relembrou a fase em que diz que "virou uma bola". É bom ressaltar que, atualmente, a ex-panicat está mais focado do que nunca, isso porque, o noivo dela, o fisiculturista Diogo Basa, "pega em seu pé" e a faz seguir dieta, pesando a comida na balança, inclusive o sal das refeições é medido.

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

