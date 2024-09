Durante a Semana de Moda de Milão, Cauã Reymond tieta o ídolo da filha, Sofia, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera

Durante a Semana de Moda de Milão, Cauã Reymond não perdeu a oportunidade ao encontrar um dos ídolos de sua filha, Sofia Massafera, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera. Nas redes sociais, o ator revelou que cruzou com San, astro da banda coreana Ateez, e fez questão de pedir uma foto para presentear a herdeira.

Em seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou uma foto ao lado de San, durante um. Ambos estavam representando a mesma grife e posaram com looks semelhantes: ternos brancos com broches dourados e prateados. Na legenda, o ator contou que sua filha não pôde comparecer ao evento, mas recebeu a foto como uma lembrança.

“Essa é pra minha filha. Caro Choi San”, Reymond legendou a publicação, que deve ter levado a herdeira à loucura. Vale lembrar que o ator já revelou que a filha é apaixonada pela cultura sul-coreana: “Ela adora séries sul-coreanas. E ela é apaixonada pelos meninos”, o artista compartilhou detalhes durante uma entrevista no É de Casa, da Globo.

Inclusive, Reymond contou que a herdeira tem um 'crush' nos cantores coreanos e já deixou claro que vai se casar com algum deles no futuro: “Ela tá fazendo aula de K-pop e me mostrou a foto de um menino, que eu não sabia que era um menino. Aí ela falou: ‘Ai pai, você não entende nada, vou casar com ele’”, o ator brincou ao revelar a paixão da filha.

Cauã Reymond abre o jogo sobre deixar a filha namorar:

Recentemente, Cauã Reymond abriu o coração sobre sua experiência como pai de uma menina, Sofia Massafera, que já está super crescida com 11 anos e é fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência, ele também entregou que não é nada ciumento.

Em entrevista ao jornal Extra, Cauã contou que está pronto para apoiar a filha quando ela decidir iniciar sua vida amorosa no futuro: "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator, que detalhou sua relação com a menina.