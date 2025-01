Vivian Amorim e ex-marido comemoram os 3 anos da filha com festa temática

A apresentadora Vivian Amorim chamou atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da celebração do aniversário da filha, Malu

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorimchamou atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da celebração do aniversário da filha, Malu. A pequena, que é fruto de seu antigo relacionamento com Leo Hirschmann, completou 3 anos nesta segunda-feira, 27, e os papais organizaram uma festa para celebrar.

No vídeo publicado no Instagram, a herdeira da apresentadora aparece aproveitando a comemoração, que contou uma decoração inspirada na série de animação Patrulha Canina. "Celebrando os 3 anos da nossa mini querida Skye do jeitinho que ela merece: Com alegria e com muito amor!!!! Te amamos, minha filha! Tudo por você e pra você", se derreteu a mamãe coruja.

Leo Hirschmann também se declarou para a filha ao compartilhar fotos da festa. "3 aninhos da princesa mais LINDA desse mundo. É impressionante como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que eu tava tendo aquele friozinho na barriga de segurar a Malu no colo pela primeira vez…", iniciou.

"E é gostoso demais acompanhar cada fase do desenvolvimento dela! É um orgulho que não cabe no peito de absolutamente tudo que ela “aprende a fazer”. Uma bbzinha inteligente, falante, alegre, divertida e com todas as qualidades que uma criança pode ter! A pureza dela faz meu coração se encher todinho de amor…"

"Obrigado Papai do céu por nos presentear com uma benção TÃO grande! Obrigado pela saúde dela e por tudo que faz ela sorrir!! Nesse aniversário, nós só temos motivos para agradecer e celebrar!!! Que seja sempre assim, amém amém amém!!", encerrou.

Vale lembrar que Vivian Amorim revelou que não está mais em um relacionamento com o pai de sua filha Malu, Leo Hirschmann. A notícia foi dada pela apresentadora em seus stories na rede social em setembro do ano passado. Eles estavam juntos desde maio de 2020, quando ela apresentou o atleta aos seguidores em sua rede social.

Veja os registros da festa:

