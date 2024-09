Horas após anunciar fim de relacionamento, Vivian Amorim embarcou para SP para que a filha comemore aniversário do pai ao lado dele

Horas depois de anunciar o fim do relacionamento com o publicitário e atleta de polo aquático Leo Hirschmann, Vivian Amorim deixou Manaus nesta quarta-feira, 25, junto com a filha, Malu, de 2 anos de idade. A dupla embarcou para São Paulo para que a pequena possa celebrar o aniversário do pai ao lado dele.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-BBB compartilhou registros com a menina no aeroporto. "Lá vamos nós mais uma vez, eu e minha parceirinha de vida e de viagem", declarou na legenda da publicação.

Nos Stories, ela compartilhou foto das malas e brincou: "Malas prontas e se Deus quiser eu não esqueci nada, amém? Amém! Kkkcrying. Sim, as malas estão sujas, mas vão ser despachadas e vão sujar mais ainda, então relaxem", escreveu Vivian, que ainda compartilhou como estava sendo a experiência de viajar sozinha com a filha.

"Estou morta com farofa, porque querendo ou não vim sozinha com a criança. Você tem que dar conta das malas, das bolsas de mão. Malu está pleníssima ali, só de olho nos aviões e eu aqui respirando. Agora que ela me deixou sentar", relatou a famosa.

Vivian Amorim anuncia fim de relacionamento com o pai de sua filha

A ex-BBB Vivian Amorim revelou que não está mais em um relacionamento amoroso com o pai de sua filha Malu, Leo Hirschmann. A notícia foi dada pela apresentadora em seus stories na rede social na noite desta terça-feira, 24.

Após alguns seguidores notarem algumas mudanças na rotina dela e um certo afastamento, a manauara resolveu contar que está solteira e que, apesar de terem optado pelo término, a relação deles continua próxima por conta da herdeira, de dois anos.

"Muitos de vocês já notaram e já nos questionaram sobre isso, então eu precisava vir aqui ser honesta com quem nos acompanha. Eu e o Léo nos desconectamos como casal e já vivemos há algum tempo apenas como pai e mãe de Malu", revelou que o fim não é recente.

"Ela é nossa prioridade e é também o nosso vínculo eterno. Por ela seguiremos sempre juntos, vivendo nessa conexão Manaus/São Paulo, como uma grande família que somos. Obrigada pelo carinho que sempre tiveram com a gente e fiquem com Deus", explicou e agradeceu.

Vivian Amorim e Leo Hirschmann estavam juntos desde maio de 2020, quando ela apresentou o publicitário em sua rede social. Em janeiro deste ano, eles comemoraram o segundo ano da herdeira com uma festa em rosa.