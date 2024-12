Laila Zaid critica decoração de Natal de Virginia: 'Afetam o ambiente'

Ativista ambiental e atriz, Laila Zaid alega que a decoração de Natal de Virginia Fonseca possui uma quantidade de resíduos prejudiciais ao meio ambiente

Na última terça-feira, 26, a ativista ambiental e atriz Laila Zaid decidiu compartilhar uma reflexão acerca da decoração luxuosa de Natal da casa da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantorZé Felipe. A publicação, que atingiu mais de 45 mil visualizações no Instagram, dividiu opiniões sobre a crítica da artista. Isso porque, no vídeo, Laila rrfletiu sobre a quantidade de resíduos produzidos que impactam o meio ambiente. O post reúne imagens aéreas da mansão do casal, que fica em Goiânia.

"Parece um shopping, mas só a casa da Virgínia no Natal. Existem limites pra enfeitar seu Natal? Ou o nascimento do Cristo? Jesus nasceu numa majedora, né? Numa estribaria e isso até onde eu sabia é pra que a gente refletisse a importância da simplicidade... Já num sei mais nada, alguém aí me ajuda!? ", questionou.

E prosseguiu: "Eu quis trazer isso aqui pra vocês porque, sério, a gente precisa se perguntar: Como o Natal pode transmitir amor, paz e união se a gente tá transformando tudo num espetáculo de resíduos que afetam o meio ambiente e os seres vivos? Alguém da antropologia, me acode aqui. Será que estou sendo chata demais ou faz sentido repensar como a gente anda celebrando o Natal?", disse.

Na seção de comentários, os seguidores dividiram opiniões: "Eu estou sem palavras. É uma inversão de valores tão completa, que preciso elaborar aqui", "Só a conta de luz daria pra alimentar muita gente", "Não consigo achar lindo algo que visivelmente é exagerado, desnecessário e nada sustentável. Pra mim é apenas uma fubanguice anti-ecológica", dizem os usuários em acordo com a atriz.

Por outro lado, alguns seguidores criticaram seu posicionamento sobre a casa de Virginia. "Virginia trabalha e paga tudo com o dinheiro dela, não pega dinheiro do governo, ajuda ONGs de crianças e doou 1 milhão paga o Teleton; a gente não tem que achar nada, só admirar essa decoração que está linda", "É importante pra ela, o dinheiro é dela. F**a seria se ela tivesse usando dinheiro público", "Com tanta coisa errada no nosso país, e você vem se preocupar com a decoração da casa alheia? Me poupa mulher", se oporam outros.

Confira, abaixo, o vídeo publicado por Zaid em seu Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laila Zaid (@lailazaid)

Decoração luxuosa de Virginia

Recentemente, Virginia compartilhou em seu Instagram um vídeo mostrando a decoração de Natal de sua luxuosa mansão. A apresentadora reuniu o marido, Zé Felipe, os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, a mãe, Margareth Serrão, e a sogra, Poliana Rocha, para a inauguração do momento.

Decorada para o Natal, a mansão contou com muitas luzes - com direito a bonecos e outros elementos da data, além de luminosos representando o casal com os filhos - árvores caprichadas e até pessoas fantasiadas como Papai Noel, Mamãe Noel e os Três Reis Magos.

Confira, abaixo, a decoração: