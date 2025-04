Fernanda Paes Leme confessa após aniversário da filha com Victor Sampaio: 'Privilégio'

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme comemorou o primeiro aniversário da filha, Pilar, fruto do antigo relacionamento com Victor Sampaio

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme reuniu amigos e familiares neste domingo, 27, para comemorar o primeiro aniversário da filha, Pilar, fruto do antigo relacionamento com Victor Sampaio. Em um vídeo compartilhado na manhã desta segunda-feira, 28, ela falou sobre o dia especial e confessou sobre o primeiro ano de vida da pequena.

"Eu ainda estou de pijama. Um privilégio, no dia seguinte da festa da filha, ter folga e não ter o que fazer a não ser relembrar e viver tudo de novo vendo as fotos, vídeos e abrindo os presentes. É um momento especial esse da filha fazer um ano. Passou muito rápido. Muitas coisas aconteceram, e poder celebrar tudo isso junto com ela, os amigos, a família, foi muito especial", ela confessou.

Como foi a festa de Pilar?

O evento foi planejado com o tema de Circo da Pilar e contou com vários detalhes coloridos. O bolo foi feito com cinco andares e decorado com detalhes em vermelho, amarelo, verde e azul com bico de confeiteiro. Para a ocasião, a aniversariante vestiu um macacão em tons de rosa e vermelho e blusa branca com estilo circense, além de completar o visual com meias de cano alto e sapatos de lacinhos.

E na última quinta-feira, 17, Pilar ganhou uma festa intimista para celebrar seu primeiro ano de vida. A peuquena esbanjou fofura com um look todo branco e ganhou um bolo com tema de coelhinho. No dia do aniversário da filha, Fernanda Paes Leme compartilhou um texto carinhoso sobre a importância da filha em sua vida. E o empresário declarou sobre momentos que viveu ao longo do primeiro ano com a herdeira. Leia mais!

Leia também: Fernanda Paes Leme mostra qual foi a 1ª palavra da filha: 'Emocionada'