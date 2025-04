Com festa luxuosa, Hulk Paraíba comemora aniversário da filha ao lado da família

O jogador de futebol Hulk Paraíba mostrou os detalhes da festa de aniversário de três anos de Zaya, sua filha com Camila Ângelo

Zaya, filha de Camila Ângelo e Hulk Paraíba, ganhou uma festa luxosa para comemorar o seu aniversário de três anos.

Nas redes sociais, o jogador do Atlético Mineiro compartilhou as fotos da comemoração, que teve como tema 'A Pequena Sereia'. A aniversariante surgiu usando um lindo vestido longo e posou sorridente ao lado dos pais e dos irmãos, Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, Alice, de nove anos, e Aisha, de 10 meses.

"Há 3 anos você ilumina nossa vida com seu sorriso e seu amor", declarou Hulk ao mostrar os detalhes do festão na web.

O post recebeu diversos elogios. "Princesinha, feliz aniversário. Papai do céu a proteja sempre", desejou uma seguidora. "Lindeza, gente! Deus abençoe mais e mais", disse outra. "Deus continue abençoando grandemente. Princesa linda", falou uma fã.

Vale lembrar que Ian, Tiago e Alice são filhos de Hulk com Iran Ângelo. Já Zaya e Aisha filhas do atleta com Camila Ângelo. Os dois se casaram na igreja em janeiro deste ano.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Hulk parabeniza a filha, Zaya

No dia em que Zaya completou três aninhos, Hulk usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a herdeira, fruto de seu relacionamento com Camila Ângelo. O jogador de futebol postou um vídeo com vários momentos da vida da herdeira e escreveu uma bela mensagem.

"Nem toda luz brilha tanto quanto você, minha filha. Obrigado pela honra de ser seu pai. Você é aquele gol decisivo, nos últimos segundos de um campeonato. Você me trazer paz no meio de um turbilhão de sentimentos. Vou sempre te zelar e te amar, minha pequena Zaya. Que o mundo seja tão lindo quanto você é para nós. Cresça, filha, em estatura e em Graça, seu pai estará sempre aqui por você. Com amor e carinho, seu Pai. #zayafez3aninhos", escreveu o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Leia também: Hulk Paraiba constrói capela luxuosa em sua mansão; veja o resultado