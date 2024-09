Veja o bolo de aniversário sofisticado de Cesar Filho

Cesar Filho celebrou o seu aniversário de 64 anos em sua mansão e escolheu um bolo de aniversário sofisticado. Veja as fotos da mesa dos doces

O apresentador Cesar Filho comemorou o seu aniversário de 64 anos de idade em grande estilo. Na noite de terça-feira, 18, ele reuniu seus amigos e familiares em uma festa em sua mansão na Grande São Paulo e ofereceu um evento luxuoso.

A decoração da mesa dos doces chamou a atenção com os docinhos finos e o bolo sofisticado. O bolo contou com quatro camadas e foi decorado em branco e azul. O doce contou ainda com as iniciais do aniversariante.

No dia do seu aniversário, Cesar Filho ganhou uma homenagem especial de sua esposa, a modelo Elaine Mickely. Ela fez questão de declarar o seu amor pelo maridão em um post nas redes sociais.

"Hoje é o dia do meu grande amor, @cesarfilho. Que privilégio o nosso ser presenteado por Deus com esse marido e pai tão diferenciado! Você é único amor, seu olhar é especial, suas palavras fazem a diferença em nosso dia a dia, seu abraço nos acolhe, sua presença nos traz alegria, sua companhia é deliciosa, sua generosidade nos constrange, sua humildade é linda, seu amor nos alimenta … teria tanto para escrever aqui que seria infinito esse texto… Só Deus sabe o quanto sou grata por esse presente em minha vida! Que a presença do Espírito Santo do Senhor seja constante em sua vida, que os Anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, que sua jornada seja leve, repleta de realizações, harmonia, pessoas do bem, sabedoria, saúde, fé e muito amor! Obrigada por ser muito mais do que eu sonhei um dia. Te amooooo muitooooo e infinito", disse ela.

Ao ver o post dela, o apresentador respondeu: "Muitíssimo obrigado, meu amor, @elainemickely!!! Não mereço tanto!!! Com você, construímos uma família linda e esse é o melhor presente do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Ele me dê sempre muita saúde pra continuar nessa caminhada de vida ao lado de vocês!!! Gratidão por tudo!!! Salve 17 de setembro!!".