César Filho celebra aniversário em grande estilo e reúne famosos em mansão

O jornalista César Filho completou 64 anos nesta quarta-feira, 17, e comemorou com uma festa em sua mansão. Veja as fotos!

O jornalista César Filho fez uma festa especial para celebrar seu aniversário de 64 anos nesta quarta-feira, 17. Para celebrar a data, ele abriu as portas de sua mansão, localizada em um condomínio em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Nas imagens, o apresentador aparece ao lado da família e de amigos famosos.

Entre os presentes, estavam sua esposa, a atriz Elaine Mickely, e os filhos, Luma e Luigi, que foram acompanhados de seus cônjuges. Além de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vera Viel e Rodrigo Faro, Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues.

Os convidados foram recepcionados na ampla área externa da residência e, na sequência, foi servido um jantar em uma das salas da mansão.

Veja as fotos:

Cesar Filho descarta aposentadoria e vibra com fase atual

Em entrevista à CARAS Brasil, o jornalista falou sobre a atua fase de sua vida. "Eu estou muito feliz nessa nova fase da minha vida, no SBT, no SBT Brasil, com as pessoas que eu tanto amo. E agora tive a oportunidade de voltar pra honrar o Sílvio tudo o que ele fez por mim, pela gratidão que eu tenho por ele, por ter me resgatado e por ter me dado tantas oportunidades em vários programas ao longo do meu tempo de SBT", diz ele, que completou: 'Vou todos os dias para lá com muita alegria'.

Empolgado com o novo momento da carreira, Cesar disse que não pensa em se aposentar. "Quando eu comecei minha carreira, eu pensava assim: 'Quando eu estiver uns 50 anos, eu paro'. E aí quando estava com 50, eu falei: 'não, acho melhor deixar pro 60, né?'. Agora que eu estou com 60, acho melhor deixar pro 70, talvez". Leia a entrevista completa!