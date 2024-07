Veja a foto do bolo de aniversário diferentão de Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt comemorou seu aniversário de 50 anos com um bolo repleto de referências sobre a sua vida. Veja a foto!

O apresentador Tadeu Schmidt comemorou o seu aniversário de 50 anos em grande estilo. No último final de semana, ele reuniu seus amigos e familiares em uma grande festa no Rio de Janeiro. Durante o evento, o bolo de aniversário dele chamou a atenção.

O comunicador ganhou um bolo repleto de referências sobre a sua vida pessoal e profissional. O doce foi feito em cinco andares e com vários enfeites sobre coisas da vida dele, como o robô do Big Brother Brasil, a família dele, os cavalinhos do Fantástico, a lupa do quadro Detetive Virtual, o quadro Bola Cheia e Bola Murcha, e uma referência a paixão dele pelo golfe.

O aniversário de Tadeu foi no dia 18 de julho e ele comemorou a data com uma declaração nas redes sociais. "Podem me chamar de CINQUENTÃO!!! Tô achando O MÁXIMO!!! Viiiiiiiiiiiiivaaaaaaaaa!!! Viva o aniversário de 50 anos!!! Quando Dona Janira e seu Oswaldo viram aquela criança nascer, no distante 18 de julho de 1974, jamais imaginaram que, 50 anos depois, haveria um ser humano tão agradecido por TUDO nessa vida! A palavra que melhor define esse meio século é esta: OBRIGADO", disse ele.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt vai ter um programa durante a cobertura das Olimpíadas de Paris, chamado Central Olímpica, junto com a ex-jogadora de vôlei Fe Garay.

Bolo de aniversário de Tadeu Schmidt - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edney Silvestre (@edneysilvestrereal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schmidt abre o jogo sobre ter filhos LGBTQIA+

A comunidade LGBTQIA+ já alcançou muitos direitos, mas ainda falta um longo caminho para a igualdade. Recentemente, Tadeu Schmidt comentou sobre o tema e questionou o fato de as pessoas ainda se importarem com a orientação sexual dos outros.

"Não tenho a pretensão de ver esse futuro, mas imagino que daqui a 200 anos vão olhar para trás e pensar 'meu Deus do céu, no século 21 as pessoas se importavam com a orientação sexual dos outros por quê?'", disse ele em entrevista para a Quem. O jornalista ainda reconheceu que cresceu em uma sociedade homofóbica; confira detalhes!