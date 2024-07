Tadeu Schmidt comemora aniversário de 50 anos: 'Achando o máximo'

Aniversariante do dia, o apresentador do BBB Tadeu Schmidt fez uma análise da sua vida ao celebrar a chegada dos 50 anos

Dia de festa na casa de Tadeu Schmidt! Nesta quinta-feira, 18, o apresentador do BBB, da Globo, completa 50 anos de vida e aproveitou o momento especial para compartilhar uma análise de sua trajetória.

Em comemoração a data especial, o comunicador publicou um ensaio de fotos nas redes sociais e celebrou a chegada da nova idade em grande estilo. "Podem me chamar de cinquentão! Tô achando o máximo! Viva! Viva o aniversário de 50 anos!", vibrou Tadeu na legenda do post.

"Quando Dona Janira e seu Oswaldo viram aquela criança nascer, no distante 18 de julho de 1974, jamais imaginaram que, 50 anos depois, haveria um ser humano tão agradecido por TUDO nessa vida! A palavra que melhor define esse meio século é esta: OBRIGADO", continuou o apresentador.

Por fim, Tadeu Schmidt se divertiu com as imagens e reforçou o quanto está feliz com a chegada do novo ciclo de vida: "Agora… dá uma olhada nessas poses de ‘não acredito que eu tô fazendo 50’ e me diz: é pra chamar de cinquentão gato! É ou não é?", concluiu ele, que recentemente aproveitou as férias em família.

Nos comentários, os admiradores de Tadeu fizeram questão de parabenizá-lo e deixaram diversas mensagens carinhosas ao aniversariante do dia. "Viva! Um novo ciclo de paz, amor e muitas alegrias pra você. Meio século é só para os fortes. Celebre muito", declarou a jornalista Renata Ceribelli. "Cinquentão com cara de trinta, parabéns, Tadeu, tudinho de bom!", disse uma internauta.

"Meu Deus nem parece, quero chegar nos 50 com a cara bem de jovem assim! Feliz vida, Tadeu", declarou outra. "Maravilha! Que Deus te abençoe infinitamente! Feliz aniversário", desejou uma terceira.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt terá um programa na Globo durante os Jogos Olímpicos de Paris, na França, que começam no final de julho de 2024. Em 2025, ele volta ao comando do Big Brother Brasil.

Tadeu Schmidt abre o jogo sobre ter filhos LGBTQIA+

A comunidade LGBTQIA+ já alcançou muitos direitos, mas ainda falta um longo caminho para a igualdade. Recentemente, Tadeu Schmidt comentou sobre o tema e questionou o fato de as pessoas ainda se importarem com a orientação sexual dos outros.

"Não tenho a pretensão de ver esse futuro, mas imagino que daqui a 200 anos vão olhar para trás e pensar 'meu Deus do céu, no século 21 as pessoas se importavam com a orientação sexual dos outros por quê?'", disse ele em entrevista para a Quem. O jornalista ainda reconheceu que cresceu em uma sociedade homofóbica; confira detalhes!