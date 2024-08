Thales Bretas impressiona com detalhes de festão dos filhos com Paulo Gustavo

Comemorando cinco anos dos filhos com Paulo Gustavo, Thales Bretas impressiona ao exibir decoração de grande festa de Gael e Romeu; veja

Os filhos de Thales Bretas e Paulo Gustavo (1978-2021), Gael e Romeu, completará cinco anos e tiveram uma grande festa. Apesar de terem nascido em dias diferentes, os pequenos tiveram uma única comemoração, mas que foi grandiosa.

Em sua rede social, o médico compartilhou um vídeo exibindo os detalhes da decoração e impressionou com o tamanho do espaço. Os herdeiros do profissional da saúde com o humorista escolheram o tema da animação Minions.

Muitos balões, doces, réplicas do desenho e até personagens vivos fizeram parte do evento, realizado em um espaço com vários brinquedos. Gael e Romeu apareceram com looks parecidos, os meninos foram de camisa e shorts estampados, de tom azul.

"Agradecendo o privilégio dessa comemoração linda que pude proporcionar a Romeu e Gael… Tudo um sonho, que fica mais bonito quando compartilhado", contou Thales Bretas ao exibir um vídeo resumindo a grande festa.

Em maio deste ano, o viúvo de Paulo Gustavo falou sobre a partida do ator no dia 4 de maio de 2021 por conta de compicações da covid-19: "Me transformou pra sempre, como um nascimento. Enquanto o nascimento é a promessa de um novo mundo que se revela aos poucos, a morte é a certeza de que um mundo acabou abrupta e definitivamente. Pessoas me perguntam como consegui “superar” ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura. Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência. Na saudade. Na adaptação dos planos. É fato que, pra quem fica, a vida continua".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales Bretas reflete sobre paternidade

O médico dermatologista Thales Bretas comemorou mais um Dia dos Pais ao lado dos filhos Gael e Romeu, de 4 anos, frutos do casamento com o humorista Paulo Gustavo (1978-2021). Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a experiência da paternidade solo e da emoção de acompanhar o crescimento dos filhos. "Orgulho do pai imperfeito que sou", confessa.

Thales revela o quanto se sente feliz em ver que os meninos estão crescendo e se tornando pessoas de bom coração. "Hoje, o meu maior prazer é ver os meus filhos felizes, se transformando em duas pessoas de bem. Sendo pai solo, e tendo o privilégio de poder cuidar da minha agenda, me preocupo em adequá-la aos horários deles, reservando momentos inegociáveis como café da manhã, ida pra escola e o fim do dia, momento de deitar na maior parte dos dias", diz. Veja a entrevista completa!