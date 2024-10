Tatá Werneck escolhe bolo de aniversário ‘assombrado’ para festa de Clara Maria

Tatá Werneck exibe bolo de aniversário diferentão para festa à fantasia da filha, Clara Maria, fruto do relacionamento com Rafa Vitti

Na noite da última quarta-feira, 23, Tatá Werneck e Rafa Vitti organizaram uma festa de aniversário muito especial para celebrar os cinco anos da filha, Clara Maria! Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora surpreendeu ao mostrar que escolheu um bolo de aniversário "assombrado" para a celebração, que teve como tema a Família Addams.

Além de adicionar diversos elementos fantasmagóricos e "assustadores" à decoração, que inclui itens do filme e da série, como mãozinhas, teias de aranha e velas, Tatá também caprichou na escolha do bolo, que se destacou na mesa de docinhos principal da festa. Com quatro camadas e totalmente personalizado, o doce chamou atenção dos convidados do evento.

Em tons de roxo e vinho, o bolo apresentava o desenho de uma casa assombrada, além de ser adornado com algumas rosas nas cores bege, lilás e azul. No topo, estava escrito o nome da aniversariante e havia uma aplicação da personagem principal da família assustadora, Wandinha, filha de Mortícia e Gomez Addams. O doce foi feito pela confeiteira Ana Elisa Salinas:

Para completar, o bolo de Clara Maria também contava com a famosa mãozinha da série e uma vela grande com o número cinco, simbolizando a idade da herdeira da apresentadora e do ator. Vale lembrar que, além da decoração "assustadora", Tatá e Clara entraram no clima da festa e se fantasiaram de Wandinha juntas.

Já Rafa Vitti decidiu ficar de fora e optou por não usar fantasias para o evento, mas participou da festinha e segurou a herdeira no colo na hora do parabéns, que foi captado por alguns dos convidados do evento, como Emílio Dantas, Louise D’Tuani, Ruan Aguiar, Mariana Bridi, Marcos Veras, Aline Wirley, Igor Rickli, e claro, seus herdeiros.

Tata Werneck rebate comentário maldoso sobre festa da filha:

Em uma publicação da revista Quem sobre o aniversário de Clara Maria, uma internauta criticou o tema da festa, comentando: "Tema estranho para uma festa de uma criança de 5 aninhos". E Tatá Werneck respondeu! A apresentadora não deixou barato e afirmou que foi a filha quem escolheu o tema da festinha, além de revelar que evita compartilhar detalhes para não precisar lidar com os comentários.

