Tata Werneck rebate comentário maldoso sobre festa da filha: 'Escolheu'

Tata Werneck e Rafa Vitti celebraram o aniversário de cinco anos da filha, Clara Maria, com uma festa temática da Família Addams

A apresentadora Tata Werneck e o ator Rafa Vitti celebraram o aniversário de cinco anos da filha, Clara Maria, com uma festa temática da Família Addams, nesta quarta-feira, 23. O evento, realizado em uma casa de festas no Rio de Janeiro, reuniu amigos e familiares. Porém, ela foi alvo de comentários maldosos.

Em uma publicação da revista Quem sobre o aniversário de Clara Maria, uma internauta criticou o tema da festa, comentando: "Tema estranho para uma festa de uma criança de 5 aninhos". E Tatá Werneck respondeu: "Pois é. Mas foi minha filha que escolheu. E eu já não posto quase ela para não vir gente como você encher meu saco."

Tata Werneck rebate comentário (Reprodução/Instagram)

A festa de Clara Maria

Tata Werneck usou as redes sociais para compartilhar detalhes da decoração da festa, que teve como tema a Família Addams. Com cenários divertidos como uma mão gigante e uma mesa de doces "assombrada", o evento contou até com um bolo de dois andares nas cores roxo e vinho, decorado no clima sombrio da celebração.

A artista entrou no clima da comemoração e se fantasiou de Wandinha, filha de Mortícia e Gomez Addams, combinando com sua herdeira, Clara Maria, que apareceu tímida na entrada da festa. Já Rafa Vitti optou por não usar fantasias, enquanto alguns dos convidados abraçaram a temática e desfilaram seus personagens na entrada do evento.

Entre os convidados, Emílio Dantas levou os filhos gêmeos com Fabíula Nascimento vestidos de mini vampiros. Além do ator, diversas celebridades também marcaram presença para celebrar a vida de Clara Maria, como Louise D’Tuani, Ruan Aguiar, Mariana Bridi, Marcos Veras, Aline Wirley, Igor Rickli, e os três herdeiros.

