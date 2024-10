Renovação de votos de Michel Teló e Thais Fersoza teve lembrança útil; veja

Lembrancinha de renovação de votos de Michel Teló e Thais Fersoza no Cristo Redentor é revelada pelos famosos; confira o que foi

A renovação de votos de Michel Teló e Thais Fersoza aconteceu nos últimos dias no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e, depois da cerimônica especial, eles e os convidados curtiram uma festa luxuosa no Copacabana Palace com direito a uma lembrancinha bem útil.

Neste sábado, 19, o casal inclusive postou em suas redes como presenteou as pessoas que marcaram presença no momento especial dos famosos, que celebraram 10 anos de união com os filhos, Melinda e Teodoro. Pensando em algo útil, eles apostaram em um par de chinelos.

Inspirado no local do evento, o calçado branco tem uma pintura da paisagem do Cristo Redentor. "Usando o chinelo feito para a turma da festa...", contou Michel Teló sobre também ter garantido sua lembrança.

Ainda nesta sexta-feira, 18, Thais Fersoza compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos mostrando detalhes do vestido que usou na ocasião especial. A famosa então explicou que a peça carrega sua história de amor com o cantor.

Surpresa de Thais Fersoza para Michel Teló

Após exibir as fotos oficias da cerimônia de renovação de votos com Thais Fersoza, o cantor Michel Telópostou um vídeo para mostrar um pouco da festa que eles realizaram para comemorar os dez anos de casados.

O cantor e a apresentadora renovaram os votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos. Depois, eles fizeram uma festa no hotel Copacabana Palace, que contou com uma surpresa especial para Teló: um show do cantor colombiano Carlos Vives, preparado por Thais Fersoza.

Ao postar o vídeo em seu perfil no Instagram, o pai de Melinda e Teodoro falou sobre a comemoração. "Um pouco do que foi nossa festa! Quanta energia! Sentimento de amor absurdo! Galera inimiga do fim. Foi surreal!", disse o artista.