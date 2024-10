Thais Fersoza conta história do vestido usado em sua renovação de votos

Thais Fersoza exibiu detalhes do vestido usado em sua renovação de votos com Michel Teló e ainda contou a história da escolha da peça

Recentemente, Thais Fersoza e Michel Teló completaram dez anos de casamento e resolveram fazer uma cerimônia de renovação de votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, 18, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos mostrando detalhes do vestido que usou na ocasião especial. O modelo longo na cor branca possui franjas e um decote nas costas.

Na legenda, Thais contou a história da escolha da peça. "O vestido perfeito para mim. Ele carrega a história de uma década de amor. Cada detalhe foi pensado para celebrar o que construímos juntos, com toda leveza que esses dez anos merecem. Desde que pensei em qual seria o vestido perfeito para a ocasião, sabia que queria um que contasse nossa história. E assim foi… de repente ele apareceu para nós em Barcelona. Realmente como mágica em um dia muito especial… Melinda e Teodoro que foram meus parceiros na escolha, os únicos que viram! E disseram 'você parece uma princesa mãe'. Eu sabia que era ele, feito a mão, um trabalho único e delicado. Tinham as franjas que lembrava o look do pedido, tinha a gola (que você ama e eu sempre soube que seria o modelo que eu buscaria), asas de borboleta e tinha o decote de coração que eu sempre sonhei… então, sim! Ele sem dúvida era o vestido perfeito para mim, para você, para nossa renovação", escreveu ela, que é mãe de Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, com o cantor sertanejo.

Surpresa

Após exibir as fotos oficias da cerimônia de renovação de votos com Thais Fersoza, o cantor Michel Telópostou um vídeo para mostrar um pouco da festa que eles realizaram para comemorar os dez anos de casados.

O cantor e a apresentadora renovaram os votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos. Depois, eles fizeram uma festa no hotel Copacabana Palace, que contou com uma surpresa especial para Teló: um show do cantor colombiano Carlos Vives, preparado por Thais Fersoza.

Ao postar o vídeo em seu perfil no Instagram, o pai de Melinda e Teodoro falou sobre a comemoração. "Um pouco do que foi nossa festa! Quanta energia! Sentimento de amor absurdo! Galera inimiga do fim. Foi surreal!", disse o artista.