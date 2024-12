Renata Dominguez se declara no aniversário da filha: 'Minha vida'

A atriz Renata Dominguez compartilhou várias fotos com a filha, Giulia, e prestou uma bela homenagem para a herdeira, que completou dois anos

Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos ao lado de sua filha, Giulia. A menina, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, completou dois anos de vida neste sábado, 28, e a mamãe fez questão de celebrar.

Para curtir o aniversário da herdeira e os últimos dias do ano, a atriz viajou com a família para Maragogi, Alagoas, e encantou ao compartilhar no feed do Instagram várias fotos em que aparece se divertindo com Giulia na praia e na piscina. Depois, Renata também mostrou a família comemorando mais um ano de vida da menina com um bolo simples, decorado com morangos.

Ao dividir as imagens, a mamãe prestou uma bela homenagem. "Nosso 28/12/24. 2 anos da minha Giulia!! Obrigada por ter me escolhido e por encher a minha vida de amor!! Mamãe te ama demais!!!!! Um amor que não cabe no peito. Parabéns, amor da minha vida!! Que papai do céu te blinde e abençoe sempre. Feliz vida!!", escreveu a artista.

Leandro também homenageou a filha em seu perfil. "Dois aninhos de Giulinha. Tanto amor que não cabe no peito!", disse o papai coruja.

