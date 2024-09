Rafaella Justus bate recorde no Instagram e aumenta seguidores após festa

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus se tornou assunto após sua festa de debutante e vem fazendo sucesso na web

Rafaella Justus (15) se tornou um dos assuntos mais comentados da semana após sua festa de debutante, realizada em São Paulo na última sexta-feira, 30. Filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro (48), a adolescente bateu um recorde em seu Instagram e ganhou milhares de seguidores desde a comemoração de seu aniversário.

A jovem influenciadora começou a semana, no domingo, 1º, com cerca de 2,5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. Apenas três dias mais tarde, nesta quarta-feira, 4, Rafaella Justus já acumula 2,6 milhões de admiradores, cerca de 100 mil a mais do que antes.

Além disso, a foto que ela mostra detalhes do vestido e das joias escolhidas para a noite especial se tornou a mais curtida de seu perfil. Rafaella acumula mais de 917 mil curtidas, número nunca alcançado desde que entrou na rede social, em junho de 2020.

A festa luxuosa aconteceu no hotel de alto padrão JW Marriott São Paulo, localizado na Chácara Santo Antônio, bairro nobre da capital paulista. Ao todo, ela reuniu cerca de 400 convidados que desfrutaram de um cardápio refinado e shows de nomes como Pedro Sampaio (26) e Kevinho (25).

Além disso, Rafaella também escolheu 15 melhores amigas para prestigiar o seu baile de debutante. As adolescentes vestiram modelitos em um tom de verde claro e puderam personalizar as peças na parte superior.

A comemoração começou na noite da sexta-feira, 30, e se estendeu até a madrugada do sábado, 31. Ao longo da semana, detalhes da festa se tornaram assunto nas redes sociais e internautas reviveram momentos emocionantes da noite especial para a adolescente.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA JUSTUS COM RECORDE DE CURTIDAS: