Melhor amiga de Rafaella Justus chamou atenção na festa com vestido; saiba quem

Rafaella Justus celebrou seus 15 anos na última sexta-feira, 30, e festa tem dado o que falar; uma das melhores amigas chamou atenção com seu vestido

Rafaella Justus (15) celebrou seu aniversário na última sexta-feira, 30, e escolheu 15 de suas melhores amigas para compor seu baile de debutante. As demais adolescentes estavam combinando, usando vestidos longos em um tom de verde claro, no entanto, uma delas chamou atenção e rendeu comentários de fãs e internautas.

Foto: Reprodução/Instagram @dressingatelie

Nas fotos em que as 15 amigas de Rafaella Justus aparecem, uma delas se destacou por ter escolhido colocar flores na parte de cima de seu vestido. A amiga que decidiu fazer a personalização do modelito foi Valentina Siebert (15), sobrinha de Ana Paula Siebert (36), madrasta da aniversariante.

Internautas notaram a diferença no vestido da adolescente e teceram comentários. "Teve uma que quis se destacar e tacou umas flores verde escuro [risos]. Foi a mais diferente", escreve uma. "Lindas! Mas, uma das meninas destoou colocando flores igual a debutante", apontou outra. "Porque uma das meninas está com aplique de flores no busto? Foi proposital?", questionou um terceiro.

Apesar de ter recebido algumas críticas e comentários negativos, a jovem mostrou em seu perfil do Instagram que curtiu a festa e aproveitou para homenagear Rafaella. "Estava tudo incrível! Amei ter sido uma das suas 15, te amo muito", escreveu, na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a amizade das duas. "Duas princesas, a Disney perdeu essa", brincou uma. "Parabéns, Rafa! Você tem uma grande amiga, Valentina", pontuou outra. "Muito lindo ter a Valentina como uma das 15 amigas. Grande gesto de amizade", escreveu ainda uma terceira.

Em meados de junho, Valentina também comemorou seus 15 anos com uma grande festa. Na ocasião, Rafaella Justus, Roberto Justus (69) e Ana Paula Siebert estiveram presentes e posaram ao lado da aniversariante. "Uma noite incrível", definiu.

