Nora de Cesar Filho e Elaine Mickely teve despedida de solteira chique; veja

Dias antes de grande festa de casamento, nora de Cesar Filho e Elaine Mickely, Júlia Vieira, teve despedida de solteira cheia de classe

Nos últimos dias, antes da festa de casamento tão esperada com Luigi César que acontecerá nesta terça-feira, 30, Júlia Vieira teve uma despedida de solteira. A nora de Cesar Filho e Elaine Mickely ganhou uma festinha especial e com a sua cara para comemorar a chegada da vida de casada.

Com várias amigas e pessoas queridas, a influenciadora digital se divertiu com o evento cheio de brincadeiras. Em uma das gincanas, ela precisou passar roupa e compartilhou o vídeo de sua falta de habilidade na atividade. A festa ainda contou com uma decoração chique, em tons de rosa, com flores e doces.

Máscaras com o rosto de Luigi Cesar foram confecionadas para a despedida e Júlia Vieira compartilhou os registros do momento especial antes de seu festão de casamento. "2 dias para o melhor dia da minha vida, e as minhas madrinhas prepararam um chá pra mim completamente surpresa! vivendo além do que um dia eu sonhei… vejam o último vídeo e deem a nota sincera para as minhas habilidades de aprendiz de dona de casa", postou dias antes.

É bom lembrar que, no último mês, Cesar Filho e Elaine Mickely casaram o filho, Luigi César, de 20 anos, com uma cerimônia em sua mansão. O herdeiro ainda terá uma festa ainda maior para celebrar seu casamento. A filha deles também está noiva de um estrangeiro.

Elaine Mickely mostra festa luxuosa de aniversário da nora

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, mostrou como foi o aniversário de 21 anos de sua nora, a influenciadora Júlia Vieira. Na quarta-feira, 24, a jovem fez uma festa em sua mansão e escolheu um tema italiano para sua comemoração.

Com uma decoração em branco e azul e com detalhes em amarelo nas flores e limão siciliano, a esposa de Luigi César celebrou seu novo ciclo em grande estilo. Combinando com os detalhes, a eleita do herdeiro dos famosos apareceu com um vestido amarelo claro.