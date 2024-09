Mônica Martelli celebra aniversário de 15 anos da filha com bolo temático

A atriz Mônica Martelli celebrou os 15 anos de sua filha, Júlia, com uma festa intimista e temática em casa. Veja como foi!

A atriz Mônica Martelli celebrou os 15 anos de sua filha, Júlia, com uma festa intimista e temática em casa. Nesta terça-feira, 3, ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar momentos da comemoração que aconteceu em casa.

O bolo e a mesa de docinhos foram feitos em referência ao musical Hamilton, sucesso da Broadway. "Que coisa linda. Só podia ser de Hamilton, que é a paixão da vida dela", disse a apresentadora, que completou: "Minha filha faz 15 anos".

Mônica também mostrou o momento em que entrou carregando o bolo para cantar parabéns à filha. Em seguida, as duas deram um abraço carinhoso. Vale lembrar que a menina é fruto de seu relacionamento com o produtor musical Jerry Marques, de quem se separou em 2012.

Veja as fotos:

Mônica Martelli posta fotos do aniversário da filha (Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira, 2, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, incluindo do dia de seu nascimento, e prestou uma bela homenagem. "Julia hoje faz 15 anos! Meu amor, vamos celebrar a sua existência. Obrigada por ter me feito mãe!!! Sinto saudades de você todos os dias, mesmo você estando ao meu lado. Você me dá força e vontade de viver! Você é uma filha amorosa, figura, inteligente, decidida e melhor parceira de vida! Agradeço nossa caminhada de mãos dadas. Minha filha linda, saúde e que você consiga viver sua vida da forma como desejar! Seja fiel a você mesma! Te amo incondicionalmente!", declarou a artista.

Martelli completou a postagem contando uma exigência de Julia. "Ps: Julia não deixou eu marcá-la e disse que não vai me repostar. Fui expulsa do paraíso de repente. Minha adolescente amada, eu sei que a caminhada para a vida adulta não é fácil. Que você encontre logo sua identidade e volte a postar a mamãe! Te amo infinito. Te amo, adolescente", finalizou.