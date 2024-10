Os looks dos famosos na renovação dos votos de Thais Fersoza e Michel Teló

Thais Fersoza e Michel Teló renovaram os votos de 10 anos de casamento em uma festa com vários famosos. Veja os looks das celebridades

Os famosos marcaram presença na cerimônia de renovação de votos de casamento de Thais Fersoza e Michel Teló. O evento aconteceu na noite segunda-feira, 14, aos pés do Cristo Redentor e contou com uma festa luxuosa em um hotel no Rio de Janeiro.

Entre os convidados, o casal recebeu a presença de Flávia Alessandra, Otaviano Costa, Mari Bridi, Sonia Bridi, Fátima Bernardes, Leticia Colin e mais amigos.

Confira os looks das celebridades na galeria abaixo:

Veja como foi a renovação de votos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló completaram 10 anos de casamento nesta segunda-feira, 14, e fizeram uma cerimônia de renovação de votos repleta de romantismo. Os dois reuniram seus amigos e familiares aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para trocarem juras de amor na frente de todos.

Para a grande noite, Thais usou um vestido branco bordado e com decote poderoso nas costas. Por sua vez, Michel usou um terno azul, que foi feito combinando com o mesmo terno do filho, Teodoro. Enquanto isso, a pequena Melinda, filha deles, usou um vestido azul inspirado no vestido de noiva que a mãe usou há 10 anos.

Na cerimônia, Michel caminhou até o altar junto com a filha. Logo depois, Thais entrou acompanhada do filho. No altar, os noivos cantaram e encantaram com as declarações de amor. Inclusive, Teodoro e Melinda levaram as alianças para os fãs em um momento fofíssimo.