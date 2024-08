Estilista de Rafa Justus revela pedido especial para vestidos da festa

Em entrevista à CARAS Brasil, o estilista Samuel Cirnansck conta como foi o processo da idealização dos vestidos para os 15 anos de Rafa Justus

A tão esperada festa de 15 anos de Rafa Justus (15) acontece nesta sexta-feira, 30, e promete deixar os fãs e admiradores da adolescente encantados com cada detalhe. Em entrevista à CARAS Brasil, o estilista Samuel Cirnansck conta detalhes dos vestidos da influenciadora e revela um pedido especial para a idealização das peças.

Cirnansck diz que Rafa Justus queria unir a modernidade e o romantismo ao longo da data especial . "Ela é muito romântica, gosta de flores, tecidos leves e fluidez, mas, ao mesmo tempo, ela também é moderninha e gosta de brilho. Então, criamos juntos dois vestidos diferentes que atendem a dois momentos diferentes da festa."

Especialista em vestidos de noiva e gala, o estilista assegura que as peças da filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro (48) foram feitos com materiais nobres. Ele afirma que os convidados e internautas podem esperar looks surpreendentes e impactantes para a noite.

Ele diz que conheceu Rafa em 2015, quando ela tinha apenas seis anos, no casamento de Justus e Ana Paula Siebert (36). "Naquele dia, pensei que um dia eu poderia fazer os vestidos de 15 anos dela, e fiquei muito feliz de ter sido escolhido para esse evento que é tão importante na vida de uma mulher."

Cirnansck ainda recorda que, mesmo pequena, a influenciadora já demonstrava sua personalidade e educação —traços que permanecem até hoje. "Ela continua com muita personalidade, muito educada, linda por fora e por dentro."

"Conversamos bastante, identifiquei os detalhes que ela sonhava para os vestidos, desenhei, ela aprovou e iniciamos o desenvolvimento, seguindo com as provas. Foi um prazer atender a Rafa, ela é muito querida", completa o estilista.

