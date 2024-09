Malvino Salvador e Kyra Gracie comemoram aniversário da filha com festão

O ator Malvino Salvador e Kyra Gracie reuniram os familiares e amigos para comemorar o aniversário de 10 anos da filha, Ayra

Ayra, a filha mais velha de Malvino Salvador e Kyra Gracie, completou 10 anos de vida neste domingo, 8, e os papais fizeram questão de reunir os familiares e amigos para comemorar a data com uma festa.

Nas redes sociais, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu mostrou a herdeira se divertindo com os irmãos e os amiguinhos em uma parque temático com vários brinquedos. Além disso, a família também aproveitou para comemorar o aniversário de Kyara, que fará oito anos em outubro.

"Festa com a criançada é diversão garantida! Celebrar os aniversários dos meus filhos enche meu coração de alegria – é uma sensação que supera até o meu próprio aniversário", escreveu Kyra ao compartilhar os registros no feed do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie - Jiu-Jitsu (@kyragracie)

Depois, os papais homenageram a herdeira. Malvino compartilhou vários cliques de Ayra e a parabenizou. "10 anos da minha amada filha @ayragraciesalvador. Ser pai é uma linda jornada em minha vida!", escreveu o ator.

Kyra também recordou várias fotos da filha e se declarou. "Meu primeiro grande amor. 10 anos de muita alegria para nossa família. Parabéns, @ayragraciesalvador! Você ilumina nossas vidas com sua doçura e alegria. Que orgulho em ser sua mãe, acompanhando cada passo seu e vendo a pessoa incrível que você está se tornando. Te amamos demais! Feliz aniversário, meu amor!", disse a ex-atleta.

Além de Ayra e Kyara, Malvino e Kyra são pais de Rayan, de três anos. O ator também é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de uma relação anterior.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie - Jiu-Jitsu (@kyragracie)

Malvino Salvador revela condição para voltar às telinhas

O ator Malvino Salvador abriu o coração e falou sobre sua carreira profissional fora da TV. Longe das novelas desde 2019, quando atuou em 'A Dona do Pedaço', o artista tem seguido na área de empreendedorismo como sócio de três empresas.

Atualmente, ele pode ser visto nas reprises de 'Cabocla' (2004) e 'Alma Gêmea' (2005), nas tardes da TV Globo. Em entrevista ao jornal 'O Globo', Malvino não escondeu a falta que sente de trabalhar nas telinhas.

No entanto, apesar da saudade, o ator revelou que possui uma condição para retornar à atuação. "[...] O mais importante é a qualidade da personagem, se ela tem enredo, se pode desenvolver algo bacana, se tem bons conflitos. Isso é o que dá prazer para o ator, não importa o meio", disse ele em um trecho. Confira a entrevista!