Longe das novelas, Malvino Salvador revela condição para voltar às telinhas

Afastado das novelas desde 2019, o ator Malvino Salvador falou sobre a saudade de atuar nas telinhas: 'Carinho pela minha trajetória'

O ator Malvino Salvador abriu o coração e falou sobre sua carreira profissional fora da TV. Longe das novelas desde 2019, quando atuou em 'A Dona do Pedaço', o artista tem seguido na área de empreendedorismo como sócio de três empresas.

Atualmente, ele pode ser visto nas reprises de 'Cabocla' (2004) e 'Alma Gêmea' (2005), nas tardes da TV Globo. Em entrevista ao jornal 'O Globo', Malvino não escondeu a falta que sente de trabalhar nas telinhas.

No entanto, apesar da saudade, o ator revelou que possui uma condição para retornar à atuação. "Se surgisse alguma oportunidade legal, eu faria com certeza. Tenho um carinho muito grande pela minha trajetória, adoro fazer novela, cinema, teatro e série. Não importa o formato", declarou ele.

"O mais importante é a qualidade da personagem, se ela tem enredo, se pode desenvolver algo bacana, se tem bons conflitos. Isso é o que dá prazer para o ator, não importa o meio", completou Malvino Salvador.

Sobre a área paralela que segue em sua carreira, o famoso afirmou que se sente realizado no ramo, uma vez que estudou bastante e está aplicando seus conhecimentos na prática como empreendedor. "Foi fundamental ter diversificado minhas fontes de renda. Além disso, é algo que me dá prazer. É algo que gosto de fazer. Não faria sentido ter passado tanto tempo estudando e trabalhando nessa área e não aplicar", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Filhos de Malvino Salvador roubam a cena em fotos em família

Recentemente, Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator posou ao lado da esposa, Kyra Gracie, e dos três filhos do casal, Ayra, Kyara e o caçula Rayan. Além disso, a filha mais velha do artista, Sofia, fruto do seu relacionamento anterior com a funcionária pública Ana Ceolin, também fez parte dos registros.

Para os cliques, todos surgiram combinando os looks: uma camiseta branca e calça jeans, e as crianças roubaram a cena ao surgirem sorridentes e fazendo várias poses. Já na legenda, Malvino falou sobre a união deles; confira mais detalhes!