Mãe de Virginia, Margareth Serrão mostra fotos de sua festa de aniversário

Além de viagem para Bahamas, mãe de Virginia, Margareth Serrão teve festa para seus 59 anos em mansão em Goiânia; veja as fotos

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, comemorou a chegada de seus 59 anos nos últimos dias em grande estilo. Além de ter viajado para Bahamas com a filha, as netas e Zé Felipe, a senhora ainda teve uma festa na mansão de Goiânia onde moram.

Em sua rede social, a sogra do cantor compartilhou cliques da comemoração com tema de bar e encantou ao surgir com os familiares e amigos. Para o evento com decoração em amarelo, branco e preto, Margareth apostou em um vestido estampado.

"Um carrossel de fotos do meu niver, depois de uma semana de comemoração, ainda tivemos o dia de celebrar a vida com a família e amigos para um bolinho, comes e bebes e muita risadas. Foi maravilhoso ter vocês comigo celebrando e agradecendo pelos meus 5.9, muito obrigada! Eu amo todos vocês. Obrigada DEUS", contou sobre o momento.

Ainda nesta segunda-feira, 16, Virginia Fonseca postou fotos ao lado da mãe, das filhas e de Zé Felipe conhecendo os golfinhos em Bahamas. A viagem para o local foi para celebrar o aniversário de Margareth realizando um sonho antigo que ela tinha desde quando tabalhou como faxineira para um casa de família.

