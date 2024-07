Jennifer Lopez celebra aniversário em festa luxuosa, sem a presença de Ben Affleck

Em meio a rumores de divórcio, Jennifer Lopez comemora aniversário com festa extravagante, e a ausência de Ben Affleck chama atenção

Na última quarta-feira, 24, Jennifer Lopez celebrou seu aniversário de 55 anos com uma festa luxuosa. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um álbum de fotos e vídeos da celebração e encantou os seguidores com os detalhes do evento. No entanto, a ausência de Ben Affleck não passou despercebida, alimentando ainda mais os rumores de divórcio.

Em seu perfil no Instagram, JLo compartilhou um álbum de registros da celebração, que teve como tema a série de livros e também de televisão Bridgerton. Por isso, toda a festa foi inspirada na realeza. Claro que a cantora não economizou nos detalhes para recriar a era da regência britânica e organizou um verdadeiro baile luxuoso.

Com vestidos longos e volumosos, uma carruagem puxada por cavalos, um bolo de três andares e dançarinos com coreografia vintage, a festa mergulhou no clima de Bridgerton. No entanto, apesar do luxo, os seguidores também notaram outro climão: a ausência do marido da artista na celebração, principalmente, em meio aos rumores de uma separação.

Em outro post, Jennifer compartilhou um momento íntimo celebrando a data sozinha em casa e aproveitou para agradecer o apoio dos fãs: “Ainda me sinto como a mesma garota tão cheia de energia e coragem, tão pronta para enfrentar o mundo inteiro do lado de fora e, no entanto, tão terna, frágil e por vezes assustada, mas sempre cheia de amor por dentro”, disse.

“Eu tenho tanto amor por você. Quero que saiba no meu aniversário que você é o meu maior presente. Além da minha família e amigos, sempre esteve lá para mim nos bons e nos momentos difíceis. Posso sempre contar com você. E quero que saibas que podes sempre contar comigo. Obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela lealdade e, principalmente, pelo amor”, ela agradeceu aos fãs,

Além de não comparecer ao evento, Ben também não apareceu entre os registros da celebração intimista em casa. Para quem não acompanhou, JLo e Ben enfrentam novos rumores de separação na imprensa internacional nos últimos meses e desviam do assunto. Inclusive, o astro foi flagrado sem aliança em meio aos boatos

Jennifer Lopez e Ben Affleck passaram aniversário de casamento separados:

Parece que a confirmação da separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck está cada vez mais perto. Em meio aos rumores de separação, o casal passou o seu segundo aniversário de casamento – que aconteceu nesta última terça-feira, 16, separados! Os dois artistas não fizeram posts nas redes sociais celebrando a data e também não passaram o dia juntos.