Jennifer Lopez e Ben Affleck passam aniversário de casamento separados

Em meio a rumores de divórcio, Jennifer Lopez e Ben Affleck teriam passado o aniversário de dois anos de casamento separados

Parece que a confirmação da separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck está cada vez mais perto. Em meio aos rumores de separação, o casal passou o seu segundo aniversário de casamento – que aconteceu nesta última terça-feira, 16, separados!

Os dois artistas não fizeram posts nas redes sociais celebrando a data e também não passaram o dia juntos. A revista norte-americana She Know publicou uma reportagem contando como Lopez e Affleck ignoraram a data porque passaram distantes. A cantora estava em uma costa dos Estados Unidos e o ator estava do outro lado do país.

Em meio a boatos em torno de um possível divórcio, JLo passou a última quarta-feira na Costa Leste dos Estados Unidos, na vizinhança de Hamptons, próxima a Nova York, enquanto o ator famosos por dar vida ao Batman se encontrava em casa, em Los Angeles.

No entanto, apesar dos rumores a atriz foi vista durante um passeio com o anel dado por Affleck durante o casamento deles, que aconteceu em julho, após os dois reatarem um romance de 20 anos, que começou no início dos anos 2000.

Jennifer foi clicada em uma loja de plantas na cidade de Nova York. A artista comprava mudas de rosas quando o paparazzo fez as fotos. Ainda que usasse a peça, em seus cliques mais recentes para o Instagram, J-Lo dispensou o uso da joia, que chama a atenção pelo tamanho do diamante que carrega.

O casamento dos dois famosos em julho de 2022 ocorreu em uma capela do amor em Las Vegas. Em 20 de agosto do mesmo ano, eles fizeram uma festança no estado da Geórgia, com a presença de familiares e vários amigos famosos.

Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam venda de mansão milionária

Lopez e Affleck seguem em silêncio sobre os boatos crescentes em torno do possível divórcio. Recentemente, o casal colocou à venda a mansão de US$ 68 milhões (R$ 370 milhões) comprada por eles em maio de 2023. O imóvel tem 12 quartos, 24 banheiros, complexo esportivo, garagem para 12 carros e estacionamento para mais 80 veículos. A ida da mansão para o mercado foi noticiada pelo site norte-americano TMZ.