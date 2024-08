Isabella Scherer se declara no aniversário dos filhos gêmeos: ‘Maior amor’

Eles cresceram! Isabella Scherer celebra o aniversário de dois anos dos filhos gêmeos, Mel e Bento, com vídeo emocionante

Isabella Scherer está em festa! Nesta quinta-feira, 29, a influenciadora digital e campeã do MasterChef comemorou o segundo aniversário dos filhos gêmeos, Mel e Bento, frutos de seu relacionamento com o modelo e empresário Rodrigo Calazans. Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo emocionante que destaca o crescimento dos herdeiros.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isabella publicou um compilado de fotos fofíssimas dos filhos, desde o nascimento até os dias atuais. Em seguida, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com uma seleção de momentos especiais ao lado dos "pequenuculos", como eles são carinhosamente chamados na família.

Mas de pequenos, Mel e Bento não têm nada! Grandes e espertos, eles aparecem andando, brincando, interagindo e se divertindo muito nos vídeos publicados pela mamãe babona, que se derreteu pelos filhos na legenda da publicação: “2 anos do maior amor do mundo”, ela escreveu e recebeu muitas mensagens nos comentários.

Inclusive, Rodrigo Calazans também aproveitou para se declarar aos herdeiros nos comentários: “Não aguento! Muita lágrimas de felicidade!”, disse o empresário, que oficializou a união com a chef de cozinha no ano passado em uma cerimônia discreta e intimista em casa, poucos meses após o nascimento dos primeiros herdeiros.

Recentemente, Isa falou sobre os desafios no casamento com a chegada das crianças: "O tempo que era dedicado à nossa relação agora é praticamente todo voltado para nossos filhos, e a gente tenta ter um tempinho só para nós dois. Tudo muda muito, com certeza. Mas é muito legal ter um parceiro com quem me entendo super bem”, disse.

Isabella Scherer desabafou após filho ser internado na UTI:

Na última sexta-feira, 23, Isabella Scherer desabafou sobre um momento difícil que viveu após seu filho, Bento, de apenas dois anos, ser internado na Unidade de Terapia Intensiva. Com a alta já recebida, a influenciadora digital e chef de cozinha explicou o que aconteceu e compartilhou o diagnóstico do pequeno em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Isa compartilhou um álbum de fotos que mostra momentos do período em que seu filho esteve hospitalizado. Entre os registros, o bebê aparece brincando mesmo em meio ao problema de saúde. Na legenda, a campeã do MasterChef revelou que ele precisou ser internado após uma pneumonia e chegou a passar um dia na UTI.