Rafaella Justus impressiona ao surgir com possível maquiagem de sua festa

Spoiler? Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressiona ao surgir com maquiagem deslumbrante em salão

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, chamou a atenção ao surgir toda maquiada nesta segunda-feira, 05, durante uma visita ao salão de beleza com a mãe. Enquanto a apresentadora renovou o visual, a jovem, que terá sua grande festa de 15 anos este mês, surpreendeu ao aparecer com uma produção.

Sem dizer se seria um teste para seu evento de debutante, a herdeira da jornalista com o empresário surgiu deslumbrante com a maquiagem e os cabelos feitos. Mãe coruja, Ticiane Pinheiro então gravou a menina recebendo a transformação.

É bom lembrar que a festa de 15 anos dela acontecerá no final de agosto e contará com cerca de 400 convidados em um hotel de luxo na cidade de São Paulo. O evento terá um estilo clássico e também contará com detalhes tecnológicos. A aniversariante usará três vestidos luxuosos.

Nos últimos dias, o convite da comemoração de Rafaella Justus foi mostrado na rede social e os detalhes deram o que falar. A caixa do convite é iluminada e tem o desenho de uma rosa. Os convidados podem retirar cada uma das pétalas da rosa para que possam ver as informações sobre a festa.

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.