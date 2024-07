Herdeiro de César Filho faz casamento luxuoso para família e amigos; saiba valor

César Filho e Elaine Mickely marcaram presença no casamento do caçula; festa luxuosa no interior de São Paulo teve alto valor

Caçula de César Filho (63) e Elaine Mickely (44), Luigi Cesar (20) oficializou a união com Júlia Vieira (21) nesta terça-feira, 30. Com um casamento luxuoso, o herdeiro do jornalista reuniu amigos e familiares em uma cerimônia no interior de São Paulo.

De acordo com a apuração da CARAS Brasil, o caçula de César Filho e Elaine Mickely casou na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba . O local próprio para casamentos e eventos de grande porte tem a capacidade para receber até 650 convidados.

O espaço possui um salão de festas de 700m², tem hospedagem disponível para os noivos e familiares, e não oferece buffet próprio. Apenas com a locação da Fazenda, Luigi Cesar pode ter desembolsado cerca de R$ 45 mil.

Leia também: Herdeiro de César Filho pediu que o vestido de sua noiva tivesse detalhe especial

A cerimônia aconteceu no jardim da fazenda, e o altar principal foi decorado com um arco de flores brancas, acompanhadas de folhagens verdes, e uma mesa de vidro. Os convidados ficaram acomodados em um largo corredor em cadeiras transparentes.

Já para a decoração do local da festa, o casal seguiu com as flores brancas e detalhes em verde. A área dos doces contou com o bolo branco decorado com flores de açúcar e um arranjo delicado de flores naturais na mesa. Além disso, lustres de cristais e doces finos com mini corações vermelhos compuseram a mesa.

VEJA DETALHES DA DECORAÇÃO DO CASAMENTO DE LUIGI CESAR E JÚLIA VIEIRA:

Os convidados foram recebidos com canapés de polvo, camarão, pancetta, cogumelos e casquinha de tapioca. O jantar teve salada com queijo de cabra, amêndoas, vinagrete de framboesa, ravioli de alcachofra, molho de cogumelhos rufados, salmão com molho dijon, medalhão de mignon com molho porto balsâmico, risoto de limão siciliano, folhado de batata, parmesão e alecrim.

A sobremesa contou com um variado menu. Dentre os doces estavam torta de pistache, banoffe, cocada cremosa, brownie com sorvete, pavlova e torta de maçã. Os convidados também tiveram uma ceia de madrugada com cachorro-quente, batata frita e milk shake.

Entre os convidados estavam o ator Elam Lima, o cantor Afonso Nigro, o apresentador Celso Portiolli, a apresentadora Adriana Colin, o apresentador Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, e a apresentadora Renata Alves. Todos ousaram em looks finos para a cerimônia especial.

CONFIRA OS LOOKS DOS FAMOSOS:

Os jovens se casaram em meados de junho na cerimônia civil feita na casa dos pais de Luigi Cesar em Alphaville, região nobre de São Paulo. A cerimônia do casamento religioso foi transmitida ao vivo no canal da noiva no YouTube.