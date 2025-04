Debby Lagranha se declara ao postar foto rara com o namorado: 'Tanto amor'

Nas redes sociais, a ex-atriz Debby Lagranha abriu o coração e escreveu uma bela declaração para seu namorado, Gustavo Farias

Debby Lagranhausou as redes sociais para fazer uma declaração para seu namorado, o criador de conteúdo Gustavo Farias.

Nos Stories, a ex-atriz e médica veterinária postou uma foto em que aparece deitada no chão ao lado do amado e escreveu uma bela mensagem. "De tantos lugares lindos e únicos que fomos, o chão da casa da sua avó é um dos mais especiais", afirmou ela.

"A gente vive tanta coisa e não posta... ontem mesmo você me falou isso, que não tem nada melhor do que falar pessoalmente. Mas eu tô aqui agora só para dizer o que já te disse olhando nos seus olhos. Obrigada por segurar minhas mãos, principalmente nos dias mais difíceis. Por fazer de tudo para arrancar um sorriso meu em meio as turbulências... obrigada por cuidar de mim e me dar tanto amor! Te amo, vidinha", declarou.

Debby assumiu o namoro publicamente com Gustavo em março. Na ocasião, ela postou uma foto que eles tiraram juntos durante o Carnaval, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. "Inesperadamente esperado", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que a ex-atriz era casada com Leandro Amieiro, com quem tem dois filhos, Maria Eduarda, de 11 anos, e Arthur, de três. Em janeiro deste ano, ela anunciou o fim do relacionamento. "Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos (...)", disse Debby em um trecho.

Debby Lagranha impressiona ao exibir novo visual

No começo do mês, Debby Lagranha passou por uma transformação radical em seu visual e usou as redes sociais para mostrar o resultado. A ex-atriz compartilhou um vídeo em que aparece mudando a cor do seu cabelo.

Depois de muitas horas no salão, ela surgiu com mechas mais claras e celebrou a mudança. "Não tem jeito, mudar é bom. E sentar numa cadeira pra cuidar das madeixas depois de tanto tempo, é melhor ainda", escreveu ela na legenda. Confira o resultado!

