De doces a galinha decorativa, a cantora Simone Mendes se divertiu ao exibir os presentes mais curiosos que ganhou dos fãs

Nesta segunda-feira, 28, Simone Mendes arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar alguns dos presentes mais inusitados que recebeu dos fãs durante um show recente . A criatividade dos admiradores é tanta que a cantora recebeu desde doces até animais de decoração.

“Hoje eu ganhei um pouco de tudo, uma galinha, umbu, manga, capacete, que eu vivo sempre em obra, rapadura, doce, pano de prato, milho. Gente, vocês não vão acreditar, até milho eu ganhei. Vou levar pra casa pra cozinhar… calcinha com o nome do meu marido. Ai Kaká, to chegando", brincou Simone, enquanto exibia os itens.

Na última semana, a artista comprou uma chuteira de R$ 1.700 para seu filho mais velho, Henri, de 10 anos. A decisão veio após uma enquete feita por seu marido, Kaká Diniz, enquanto estavam em uma loja de artigos esportivos. Entre três opções, os fãs escolheram a que o menino mais desejava. "Ganhamos, galera! Isso que eu queria. Vocês não sabiam, mas me ajudaram. Eu amo vocês. É nós! A cara da mamãe, sem graça", celebrou Henri em um vídeo gravado pelo pai.

Confira os presentes dos fãs de Simone:

Mais presentes

A cantora sertaneja Simone Mendes viveu uma verdeira surpresa ao ganhar um presente de um fã durante um show no Paraná. Isso porque ela foi presenteada com um vestido no estilo indiano e decidiu experimentar a peça no palco. Conhecida pela sinceridade, a artista não hesitou em falar o que achou do mimo. Ela acabou dizendo que não curtiu muito o modelo, o que divertiu o público.

Na ocasião, Simone vestiu a peça soltinha e informal, por cima da roupa que já usava no show. “Eu juro por Deus que se meu marido me ver com esse vestido, ele não sobe mais nunca”, disparou.

Olhando para a fã, Mendes perguntou o que tinha levado ela a escolher aquela peça. “Amiga, você gostou mesmo? Achou parecido comigo? Mas eu gostei. Mais ou menos, mas gostei”, concluiu.

Confira, abaixo, o momento:

